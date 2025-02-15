Чи правда, що кава вас зневоднює

Велика кількість людей щодня пʼють каву, а середній кавоман споживає понад три чашки цього ароматного напою щодня. Кава допомагає прокидатися, покращує настрій та має чимало корисних властивостей для здоров’я.

Однак у кавоманів часто виникає запитання, чи справді вона зневоднює організм. Видання RealSimple спробувало відповісти на це питання у своїй статті та розповіло, як саме впливає ваша улюблена ранкова чашка на рівень гідратації.

Вплив кави на тих, хто п’є її регулярно

Якщо ви щодня починаєте ранок із кави, хвилюватися не варто. Організм тих, хто регулярно п’є каву чи чай із кофеїном, поступово звикає до цієї речовини. Звичайна чашка кави майже не впливає на загальний рівень гідратації.

Вживання від двох до чотирьох чашок кави на день не зневоднює організм людей, які звикли до цього напою. Хоча кофеїн справді має сечогінний ефект, його вплив із часом зменшується і для таких людей кава практично не збільшує виділення сечі. Щоб отримати помітний сечогінний ефект, вам потрібно споживати понад 500 мг кофеїну на день — це приблизно шість чашок кави.

Як кава впливає на "аматорів"

Для тих, хто п’є каву лише зрідка, ситуація трохи інша. Люди, які не звикли до кофеїну, можуть відчути короткочасне зневоднення, випивши навіть дві-три чашки. Це зневоднення буде мінімальним, але організм може відреагувати на кофеїн збільшенням сечовипускання.

Якщо ви належите до випадкових кавоманів, звертайте увагу на власне самопочуття. Якщо після чашки кави ви частіше ходите до туалету, збільште споживання води протягом дня.

Важливий момент: якщо ви регулярно п’єте каву, але через хворобу тимчасово припиняєте, ваше тіло може втратити звичку до кофеїну. У такому разі, коли ви знову повернетеся до звичного споживання кави, реакція організму може бути схожою на реакцію "аматорів" і вам варто відновлювати звичку поступово.

Як уникнути зневоднення

Кожен організм по-своєму реагує на кофеїн. Рівень гідратації залежить від багатьох факторів, таких як вік, вага, рівень фізичної активності та навіть тип кави, яку ви п’єте.

Пийте воду перед кавою. Це допоможе підтримати рівень гідратації та уникнути кислотного дискомфорту у шлунку.

Уникайте кави натщесерце. Висока кислотність може викликати подразнення шлунка.

Пийте воду організм протягом дня. Не дозволяйте споживанню кави витісняти звичайну воду чи інші напої.

Якщо ви схильні до сечогінного ефекту кофеїну, уникайте її споживання за 4–6 годин до сну. Це зменшить ризик нічних пробуджень через спрагу та бажання сходити до туалету.

Сечогінний ефект кави без кофеїну

Хоча кава без кофеїну містить лише незначну кількість кофеїну, вона також має слабкий сечогінний ефект. Однак цей вплив значно менший, ніж у звичайної.

Найкращий спосіб дізнатися, як кава впливає на вас, — прислухатися до свого тіла. Якщо ви помічаєте, що кава викликає у вас часті візити до туалету чи заважає спати, просто коригуйте її споживання.

Часті запитання

Що таке діуретик

Діуретик — це речовина, яка стимулює нирки до виведення зайвої рідини з організму, збільшуючи сечовипускання. Кофеїн є природним діуретиком, оскільки підвищує приплив крові до нирок.

У якому сорті кави найбільше кофеїну

Кількість кофеїну залежить від сорту зерен та способу приготування. Наприклад, одна порція еспресо містить близько 63 мг кофеїну, тоді як чашка звареної кави об’ємом 250 мл може містити від 70 до 140 мг. Холодний метод заварювання ("cold brew") має найбільшу концентрацію кофеїну — близько 200 мг на майже 500 мл.

Чи може кава викликати електролітний дисбаланс

Помірне споживання кави не впливає на електролітний баланс. Якщо ви підтримуєте нормальний рівень гідратації, кава не зашкодить навіть під час фізичних вправ.

Кава — це не тільки джерело енергії, а й напій із численними перевагами для здоров’я. Тож якщо ви поціновувач цього напою, насолоджуйтеся нею, але пам’ятайте про збалансоване споживання рідини протягом дня.

Ми також писали про те, як кава впливає на здоровʼя вашого серця.

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