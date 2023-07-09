Чи впливають антидепресанти на вагу: відповідь дала дієтологиня Наталія Самойленко

Адаптивна здатність мозку українців до сучасних умов життя приголомшує. Загроза безпеці власній або ж переживання за близьких, невпинний потік інформації та новини, втрати. Тому багато з українців зіштовхнулись із необхідністю приймання антидепресантів.

Як і будь-яке серйозне захворювання, психічний розлад має лікуватись відповідно, а збільшення ваги є можливим побічним ефектом майже всіх антидепресантів. Однак кожна людина реагує на антидепресанти по-різному. Деякі люди набирають вагу під час приймання певних антидепресантів, а інші ні, розповідає дієтологиня Наталія Самойленко.

Тривале приймання (довше року) може спричинити зниження регуляції серотонінових рецепторів, що згодом спричинить потяг до багатих вуглеводами продуктів, таких як хліб, макарони та солодощі, що зрештою може призвести до збільшення ваги. Хоча деякі люди набирають вагу після початку приймання антидепресантів, ці препарати не завжди є прямою причиною. Багато інших факторів можуть сприяти збільшенню ваги під час терапії антидепресантами.

Чи можливо запобігти збільшенню ваги під час приймання антидепресантів? Так, але важливо оптимізувати спосіб життя та щоденні звички:

дотримання збалансованого раціону з цілісними продуктами, обмеження обробленої їжі та додавання цукру;

залишатися фізично активним;

мінімізація стресу;

забезпечення спокійного сну.

Когнітивно-поведінкові стратегії під керівництвом психотерапевта можуть бути корисними для уникнення будь-якої підвищеної тяги до солодкого та вуглеводів.

Якщо ви неконтрольовано набираєте вагу після початку приймання антидепресанту, обговоріть це зі своїм лікарем. Будь-яке збільшення ваги слід зважувати проти можливих негативних наслідків нелікованої депресії.

Ви також можете запитати свого лікаря, чи може бути корисним коригування дози або заміна ліків, але знову ж таки, обов’язково обговоріть плюси та мінуси, перш ніж приймати таке рішення.

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