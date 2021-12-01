Чи є у вас інсулінорезистентність?

Цей стан буває прихований. Нерідко люди недооцінюють змін у своєму стані або ігнорують набір зайвої ваги, особливо в ділянці живота. Але інсулінорезистентність - це не лише проблеми з вагою.

Малорухливий спосіб життя, харчування фастфудом, вживання солодких і тонізувальних напоїв замість води - характерні риси сучасного способу життя. Це відображається на зовнішньому вигляді та на здоров'ї людей у всьому світі. Зростає зайва вага, молодшають захворювання, що пов'язані з порушенням обміну речовин, частіше можна почути таке поняття як резистентність до інсуліну. Раніше вважалося, що інсулінорезистентність - це проблема людей старше 50 років, і більшість становили жінки. А зараз, на жаль, зростає число випадків інсулінорезистентності серед підлітків та молоді. До 30% дорослого населення вже мають таку проблему, розповідає дієтологиня Світлана Фус.

Чому так відбувається?

Після будь-якого приймання їжі до крові потрапляє глюкоза. У відповідь на це підшлункова залоза виробляє гормон інсулін. Саме він регулює концентрацію глюкози в крові і транспортує її до клітин організму, де вона слугує джерелом енергії.

Коли людина їсть багато солодощів або п'є солодкі напої, до яких входить цукор, часто їсть нашвидку, особливо продукти з високим глікемічним індексом, то інсулін виробляється в надлишку. Якщо таке відбувається часто і регулярно, з часом клітини втрачають чутливість до цього гормону. Організм перестає реагувати на інсулін, клітини не можуть отримувати і використовувати глюкозу та починають "голодувати". А глюкоза, яка не зуміла потрапити до клітини, перетворюється на жир, який відкладається навколо внутрішніх органів та в ділянці живота. Подібний стан називається інсулінорезистентністю. Українською англійське "resist" означає "чинити опір". Тобто клітини організму протидіють інсуліну.

Цей стан буває прихований. Багатьох проявів можна не помітити в щоденних клопотах. Нерідко люди недооцінюють змін у своєму стані або ігнорують набір зайвої ваги, особливо в ділянці живота. Але інсулінорезистентність - це не лише проблеми з вагою. Її початкові ознаки:

порушення пам'яті, головні болі, відчуття втоми;

запаморочення і слабкість у разі відсутності їжі понад 2-3 години;

тяга до певних продуктів (наприклад, до солодкого);

злість і агресія, якщо довго не вживати вуглеводів;

часті переїдання;

сонливість після приймання їжі;

спроби нормалізувати вагу безуспішні, вага знижується погано або не знижується взагалі.

Окрім того, дуже часто інсулінорезистентність йде пліч-о-пліч з іншими наслідками порушень обміну речовин – синдромом полікістозних яєчників, захворюваннями щитоподібної залози. У чоловіків може знижуватися рівень тестостерону. Все це ускладнює точність встановлення проблеми зі здоров'ям. Небезпечно те, що інсулінорезистентність може прогресувати, ще більше впливаючи на збільшення жирової тканини.

Важливу роль у розвитку такого стану має:

високий індекс маси тіла;

зайва вага в ділянці живота. Обсяг талії в нормі має бути не більше ніж 94 см (у чоловіків) або 80 см (у жінок). У здорових чоловіків співвідношення окружності талії до стегон не має перевищувати коефіцієнт 1.0, у жінок — 0.8. Тому вимірювання обхвату талії - найпростіший метод визначення ступеня ожиріння;

малорухливий спосіб життя. Відсутність фізичних навантажень погіршує реакцію м'язової тканини на інсулін;

спадковість. Схильність до інсулінорезистентності може бути спадковою.

Є багато людей, які докладають чимало зусиль в боротьбі із зайвою вагою – обмежують себе в їжі, зменшують її калорійність або збільшують фізичну активність, проте не досягають результату. Проблема не йде - вага залишається на місці або зайві кілограми лише додаються. У таких випадках необхідно звернутися до ендокринолога, який призначить необхідне обстеження, зробить висновок, дасть рекомендації. Наявність інсулінорезистентності потрібно обов'язково підтверджувати лабораторно - зробити глюкозотолерантний тест, біохімію крові, перевірити гормони, визначити рівень глюкози в крові. Без лікаря в цьому важко розібратися. Можливо, знадобляться і додаткові методи досліджень.

Втім, якщо у вас інсулінорезистентність - не панікуйте. Такі порушення метаболізму глюкози зворотні. Це сигнал, що необхідно вживати заходів та займатися собою. Здоров'я можна повернути. Більшості це вдається, якщо змінити свій спосіб життя. Збалансоване здорове харчування і регулярні тренування тут є необхідними й ефективними!

Але є й погана новина - якщо нічого не робити, то протягом 8-10 років інсулінорезистентність призведе до стійкого підвищення рівня глюкози, внаслідок чого виникне цукровий діабет.

Більше порад про здорове харчування читайте на сторінці Світлани Фус facebook.com/svetlanafus

Читайте також: