Чіа чи коноплі: експерти порівняли насіння й відповіли, яке корисніше для здоровʼя

Насіння чіа / © Credits

Реклама

Експерти з харчування погоджуються, що додавання більшої кількості насіння до вашого раціону, ймовірно, є розумним вибором. Деякі види насіння вже давно є зірками шоу рослинного білка, тоді як інші є новачками на сцені суперфудів.

Наприклад, насіння чіа багате на клітковину та ключові вітаміни й мінерали, і тепер є основним вибором для людей, які хочуть покращити здоров’я свого кишківника та стабілізувати рівень цукру та холестерину в крові. Насіння конопель, з іншого боку, багате на сполуки, які захищають здоров’я серця, але воно ще не досягло такої ж стрімкої популярності, як насіння чіа.

Обидва варіанти звучать як розумний вибір, чи не так? GoodHousekeeping проконсультувалися з дієтологами, щоб відповісти на це питання.

Реклама

Яка різниця між насінням чіа та конопель

Насіння чіа — це дрібне чорне насіння, яке походить від шавлії іспанської, квітучої рослини родини м’ятних. Насіння конопель походить від рослини конопель (Cannabis sativa). Так, це та сама рослина, з якої походить канабіс, але насіння конопель майже не містить ТГК, сполуки, яка надає канабісу наркотичного ефекту.

Насіння чіа, зазвичай, має м’який, нейтральний смак. У сухому стані воно має хрустку текстуру, але під час поглинання рідини утворює гелеподібну консистенцію. Насіння конопель має горіховий смак і м’якше в сухому стані порівняно з насінням чіа, але воно не має такої ж здатності поглинати рідину.

Насіння чіа та конопель неймовірно універсальне, що робить його чудовим доповненням до будь-якого раціону. Насіння чіа можна додавати до йогурту або готувати пудинг з ягід та чіа для швидкого сніданку чи перекусу. Насіння конопель можна додавати до салатів та посипати ним овочеві страви для отримання дози корисних жирів та мікроелементів, каже Джилліан Кубала, магістерка наук, дієтологиня, фахівчиня з харчування.

Насіння конопель / © Associated Press

Статистика харчової цінності насіння чіа та конопель

Насіння конопель та чіа має дещо різні стандартні розміри порцій через різницю у формі, бо насіння чіа важче приблизно на третину.

Реклама

Ось розподіл харчової цінності 2 столових ложок насіння чіа та 3 столових ложок насіння конопель, що мають однакову вагу.

Насіння чіа

Калорії: 131

Білок: 4,5 г

Клітковина: 9,3 г

Жир: 8,3 г

Кальцій: 170,4 мг

Магній: 90,6 мг

Цинк: 1,2 мг

Насіння конопель

Калорії: 166

Білок: 9,5 г

Клітковина: 1,2 г

Жир: 14,6 г

Кальцій: 21 мг

Магній: 210 мг

Цинк: 3 мг

Яке насіння обрати

За словами Маури Фаулер, магістерки охорони здоров’я, дипломованої медичної спеціалістки, дитячої дієтологині, це залежить від ваших цілей. Якщо ви хочете набрати вагу, додаючи більше калорій до свого раціону, насіння конопель — кращий вибір, каже Фаулер. Це особливо актуально для набирання м’язової маси, оскільки насіння конопель містить значно більше білка, ніж насіння чіа на порцію.

Реклама

Особливо для вегетаріанців, веганів або навіть просто вибагливих їдців, яким важко отримувати достатню кількість білка протягом дня, насіння конопель може допомогти вам трохи наблизитися до ваших цілей щодо білка, каже Тріш Брімхолл, дієтологиня. Насіння конопель має ще одну перевагу під час сезону хвороб — воно містить близько 25% добової норми цинку, і, як зазначає Фаулер, достатня кількість цинку може допомогти боротися із застудою.

Якщо ви зосереджені на клітковині, насіння чіа — очевидний вибір. Їхній високий вміст клітковини може допомогти травленню, допомогти вам довше відчувати ситість і сприяти кращому контролю рівня цукру в крові. Більше того, насіння чіа є чудовим джерелом кальцію, тому воно є ідеальним вибором для тих, хто хоче пріоритезувати здоров’я своїх кісток.

Як насіння чіа, так і насіння конопель, містять високий рівень омега-3, корисного жиру, який пов’язаний з холестерином і контролем запалення.

Перш ніж вводити насіння чіа або конопель до свого раціону, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, чи підходить вам це насіння. Як насіння чіа, так і конопель може впливати на дію деяких ліків, особливо рецептурних препаратів для розрідження крові. Насіння конопель не підходить для людей із залежністю від канабісу, і немає достатніх доказів того, що вживання насіння конопель під час вагітності або годування грудьми безпечне.

Реклама

Отже, як насіння чіа, так і насіння конопель містить багато корисних жирів, і кожне з них має свої власні харчові переваги. Відповідь на запитання «яке насіння краще?» залежить від ваших особистих потреб, але для більшості людей вживання обох є розумним вибором.

Вживати по одній порції будь-якого з насіння поступово протягом дня часто легше, ніж намагатися отримати все за один раз, каже Брімхолл. А поєднання цих двох видів означає, що ви не тільки покриваєте свої потреби більшою різноманітністю поживних речовин, але й підтримуєте захисний баланс, який виникає, коли людина отримує забагато одного з них одночасно.