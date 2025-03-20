Чим корисна селера для вашого здоровʼя

Селера — це овоч, який часто використовується у кулінарії завдяки своїй універсальності та хрусткій текстурі.

Вона додається у супи, салати, смузі, її можна споживати як легку закуску. Проте цей, здавалося б, простий овоч містить безліч корисних речовин, які позитивно впливають на здоров’я. Завдяки високому вмісту води, клітковини, вітамінів і антиоксидантів селера може стати важливим елементом збалансованого раціону.

Видання Real Simple розповіло, що хоча селера має багато переваг, важливо пам’ятати про поміркованість у її споживанні. Надмірне вживання цього овочу може спричинити здуття живота та дискомфорт через велику кількість клітковини. Проте у помірних кількостях селера може стати чудовим доповненням до вашого меню.

Допомагає зволоженню організму

Для підтримки здоров’я важливо споживати достатню кількість рідини щодня. Загальна рекомендація полягає у тому, щоб випивати щонайменше вісім склянок води на день. Проте, крім води, рідина може надходити з харчових продуктів. Наприклад, селера містить близько 95% води, це робить її чудовим зволожувальним продуктом.

Хоча овочі не можуть замінити чисту воду, вживання селери допомагає підтримувати баланс рідини в організмі, особливо у спекотні дні чи після фізичних навантажень.

Багата антиоксидантами, селера зменшує запалення

Запальні процеси можуть сприяти розвитку хронічних захворювань, таких як хвороби серця, Діабет II типу та рак. Селера містить багато антиоксидантів, включаючи вітамін C, бета-каротин і флавоноїди, які допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами.

Регулярне вживання продуктів, багатих антиоксидантами, допомагає зменшити ризик розвитку запальних процесів та покращити загальний стан здоров’я.

Покращує травлення та підтримує здоров’я кишківника

Клітковина, яка міститься у селері, сприяє нормальному травленню та підтримує здоровий кишковий мікробіом. Вона також допомагає регулювати рівень цукру у крові та уповільнює засвоєння глюкози.

Одна склянка сирої селери містить близько 2 г клітковини, що сприяє здоров’ю кишківника та допомагає уникнути проблем із травленням. Однак, якщо ви вживаєте селеру у вигляді соку, клітковина частково втрачається, тому краще їсти цей овоч у свіжому вигляді.

Сприяє здоровій вагітності

Селера містить фолієву кислоту (вітамін B9), яка необхідна для здорового розвитку плода під час вагітності. Фолієва кислота допомагає запобігти вродженим вадам розвитку та підтримує здоров’я матері.

Склянка сирої селери містить понад 43 мкг фолієвої кислоти, це становить приблизно 10% від денної норми для вагітних жінок. Тому додавання селери до раціону може бути корисним для майбутніх мам.

Підтримує згортання крові та здоров’я кісток

Селера є чудовим джерелом вітаміну K, який відіграє важливу роль у згортанні крові та засвоєнні кальцію. Цей вітамін необхідний для підтримки щільності кісток і зниження ризику остеопорозу.

Одна склянка селери містить приблизно 35 мкг вітаміну K, що становить значну частину денної норми. Регулярне споживання продуктів, багатих на цей вітамін, допомагає підтримувати здоров’я кісткової системи та запобігає переломам.

Допомагає знизити артеріальний тиск

Селера містить унікальні фітохімічні сполуки, відомі як фталіди, які сприяють розширенню кровоносних судин, покращенню кровообігу та зниженню артеріального тиску.

Крім того, селера містить калій та магній — два важливих мінерали, які регулюють кров’яний тиск. Завдяки цьому цей овоч є корисним для підтримки здоров’я серцево-судинної системи.

Сприяє зниженню ваги

Селера — це низькокалорійний продукт, який містить багато води та клітковини, яка сприяє швидкому насиченню без надмірного споживання калорій. Завдяки цьому вона є чудовим компонентом дієти для тих, хто прагне контролювати свою вагу.

Селеру можна вживати як перекус, додавати до салатів або поєднувати з корисними соусами, наприклад, з грецьким йогуртом або хумусом.

Зручна та легка закуска

Однією з найкращих переваг селери є її зручність. Вам не потрібно її готувати — просто помийте і насолоджуйтесь свіжим смаком.

Хоча селера має нейтральний смак, її можна поєднувати з іншими корисними продуктами. Наприклад, намазати арахісовою пастою чи додати до овочевих смузі.

Селера — це не просто хрумкий овоч, а справжнє джерело корисних речовин. Вона зволожує організм, зміцнює імунітет, покращує травлення, підтримує здоров’я серця та кісток, а також сприяє зниженню ваги. Коли ви додаєте селеру до свого раціону, ви отримуєте безліч корисних поживних речовин, які покращать ваше самопочуття та загальний стан здоров’я.

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