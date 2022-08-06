Чим корисні помідори та як впливають на наший організм

В рейтингу найбільш вживаних продуктів, звичайно, є помідори. Червоного кольору помідорам надає пігмент лікопін, який є потужним антиоксидантом, розповідає дієтологиня Світлана Фус.

Лікопін не синтезується в організмі людини, він поступає тільки з їжею. Основним його джерелом є томати - до 80% від загального споживання. В залежності від сорту помідорів, лікопіну в них міститься від 5 до 50 мг/кг. Вміст лікопіну зазвичай корелює з інтенсивністю червоного забарвлення плоду.

Функції лікопіну:

Захищає клітини організму від вільних радикалів.

Не руйнується під час нагрівання і засвоюється з жирами.

Профілактика катаракти та вікової макулярної дегенерації (хвороба сітківки очей у літніх людей).

Знижує ризик розвитку атеросклерозу.

Допомагає шкірі залишатися пружною.

Лікопін буде особливо корисний людям що палять або людям, які працюють на шкідливому виробництві.

Помідори - один з небагатьох плодів, у яких практично немає побічних дій і протипоказань. Але все ж таки треба бути обережним тим у кого є алергічні реакції, захворювання шлунково-кишкового тракту, захворювання суглобів та аутоімунні захворювання.

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