Чим корисний бетанін: харчовий барвник Е162, який одержують з буряка

Бетанін, Е162, або "буряковий червоний", — натуральний барвник, який часто використовується у харчовій промисловості.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про те, які властивості має Е162, де міститься і як впливає на організм.

Використання харчових барвників має дуже довгу історію, аж до часів Стародавнього Єгипту, де як натуральні фарби використовувалися куркума і марена. Сьогодні харчовий барвник має ключовий вплив на вибір споживача – інтенсивний, яскравий, однорідний колір продуктів має апетитний та спокусливий вигляд. Не виняток і Е162, який надає привабливого червоного відтінку продуктам на магазинних полицях.

Що являє собою бетанін

У двох словах:

бетанін (E162) – натуральний червоний барвник, отриманий із червоного буряка, що використовується як барвник у харчових продуктах;

бетанін (E162) не має побічних ефектів, не забороняється вагітним та дітям;

бетанін (E162) має антиоксидантні властивості та здатність нейтралізувати вільні радикали;

бетанін (або буряковий червоний) був вперше виділений з буряків у 1918 році. Е162 має сильні барвники, і тому використовується в харчових продуктах як барвник, надаючи їм темно-червоний колір.

Для отримання барвника буряки піддають водної екстракції, а отриманий матеріал злегка підкислюють для стабілізації кольору. На наступному етапі барвник загущується та пастеризується (для захисту від шкідливих мікроорганізмів).

У харчовій промисловості також використовуються й інші барвники, які надають червоний колір продуктам: червоний кошеніль (E124), азорубін (E122), амарант (E123), еритрозин (E127), антоціани (E163), проте не всі вони природного походження.

Яку шкоду несе харчовий барвник Е162

Експертна група EFSA дійшла висновку, що бетанін не становить небезпеки для здоров'я у кількості, яка зазвичай використовується у виробництві продуктів харчування.

В експериментах на тваринах дослідники дійшли висновку, що бетанін у дозі 50 мг/кг ваги тіла не викликає жодних побічних ефектів і не є канцерогенним. Крім того, вченим не вдалося довести, що бетанін негативно впливає на репродуктивну функцію або може викликати дефекти у плода.

Бетанін всмоктується лише невеликою мірою і дуже швидко виводиться з організму із сечею.

А що щодо бурякового барвника та вагітності?

Доведено, що Е162 є повністю безпечним для вагітних жінок. Протягом багатьох років бетанін вживається як елемент продуктів харчування, і у чистому вигляді – як буряк. І досі не було жодних повідомлень щодо негативних наслідків для вагітних жінок. Звичайно, винятком буде індивідуальна нестерпність такого овочу, як буряк – алергія.

У яких продуктах можна знайти бетанін (E162)

У харчовій промисловості через його низьку стабільність за високих температур і чутливість до світла бетанін використовується в основному в молочній промисловості – для морозива, йогуртів та молочних напоїв. Завдяки стійкості до цукру він також часто додається до кондитерських виробів – желе, льодяники, солодкі напої, джеми. Е162 також додають у алкогольні напої, страви швидкого приготування та соуси.

Барвник із буряків дозволений до застосування у багатьох країнах світу, зокрема у США, Канаді, Австралії.

Бетанін активно використовується у фармацевтичній промисловості для фарбування вітамінних таблеток та дієтичних добавок. Також Е162 часто додається до косметичних засобів, наприклад, шампуней або масок для волосся.

Як бетанін впливає на здоров'я

Бетанін має сильні антиоксидантні властивості. У багатьох наукових дослідженнях виявили, що цей барвник здатний вловлювати та видаляти шкідливі вільні радикали.

В експериментах на клітинних лініях вчені виявили, що Бетанін може впливати на апоптоз (загибель) ракових клітин. Однак наразі, на жаль, занадто мало доказів того, що цей барвник має протиракові властивості.

Примітно, що буряк, основним пігментом якого є бетанін, входить до десятки овочів із найвищим антиоксидантним потенціалом. Бетанін захоплює вільні радикали набагато активніше, ніж, наприклад, пігменти групи антоціанів. Крім того, бетанін має протизапальні властивості та позитивно впливає на кровоносні судини; має здатність проникати всередину бактерій, перешкоджаючи їхньому розвитку та розмноженню.

Через відсутність повідомлень про шкоду та токсичність бетаніну для нього не встановлена ​​доза ADI (допустима добова доза), тому він використовується у мінімальних кількостях. Більше того, бетанін схвалений для використання у спеціальних медичних продуктах та продуктах харчування для дітей до 3 років.

Але слід розуміти, що надмірне вживання бурякових концентратів може мати негативний вплив на фізіологію людини, тут говоримо про концентрації, яких важко досягти за допомогою звичайного харчування. Такий надлишок пов'язаний із високим скупченням нітратів (які можуть утворювати канцерогенні нітрозаміни) та накопиченням іонів важких металів у бульбах буряків, що може порушити деякі фізіологічні процеси в організмі. Але тут ми розуміємо, що не лише буряк, а й будь-які інші овочі, а також фрукти з нітратами шкідливі для здоров'я людини.

Чи шкідливий бетанін? Ні, бетанін (E162) – це натуральний пігмент буряка, що не викликає побічних ефектів.

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