Чим корисний булгур

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, чому цю крупу варто додати у свій повсякденний раціон.

Для приготування крупи пшеничні зерна пропарюють, потім висушують на сонці, очищають від оболонок і подрібнюють до потрібного розміру. У 100 г крупи міститься 12 г білка, близько 2 г жирів, 63 г вуглеводів і 12 г клітковини, її калорійність — 340 Ккал. У 100 г приготовленої з булгура каші кількість всіх зазначених інгредієнтів приблизно втричі менша.

Оскільки під час виробництва булгура в пшениці залишаються зародки, в цій крупі більше поживних речовин і вітамінів в порівнянні з манкою, кускусом і багатьма іншими популярними крупами. Булгур містить вітаміни групи В (крім 12), К і РР, фолієву кислоту, а також мінерали, в тому числі фосфор, калій, кальцій, залізо, цинк, марганець, магній.

Варений булгур перетравлюється повільніше і довше створює відчуття ситості, якщо порівнювати з манкою і кускусом. Глікемічний індекс булгура 47, кускуса 65, манки 75 одиниць

Корисно в булгур додавати ягоди, фрукти або зелень, щоб поліпшити смак страви і наситити вітамінами. Традиційна страва з булгура - табуле, холодна варена крупа з зеленню і свіжими овочами, заправлена лимонним соком і оливковою олією

Одна з переваг приготування страв з булгура це те, що навіть під час тривалого варіння він не розварюється до кашоподібного стану і не втрачає форми, як, наприклад, рис або перловка.

Булгур-поживна крупа, яка вносить різноманітність в харчування. І пам'ятайте, що є ще багато інших гідних зернових каш: перловка, просо, гречка, вівсянка.⁣⁣ Булгур, як і інші каші, це, в першу чергу, вуглеводи. Ви часто чуєте, що вуглеводи ліпше їсти вранці і вдень, щоб запастися енергією для фізичної і розумової роботи і, найголовніше, не їсти ввечері, щоб не набирати вагу. Це лише частково вірно. Я б радила з вечірнього приймання їжі прибрати в першу чергу прості вуглеводи: солодкі фрукти і овочі, сухофрукти, мед, солодощі. Саме їх потрібно вживати в першій половині дня. А ось невелику кількість такої каші, як булгур, з'їсти на вечерю можна.

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