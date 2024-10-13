Видання Health Line розповіло, що гарбуз дуже поживна та малокалорійна їжа. Це надзвичайно універсальний продукт, адже з нього можна готувати як солоні, так і солодкі страви.

Гарбуз — це вид зимових кабачків, який належить до того ж сімейства рослин, що й огірки та дині. Технічно це фрукт, оскільки він містить насіння. Але за поживністю він більше схожий на овоч. Гарбузи зазвичай круглі та помаранчеві, хоча розмір, форма та колір можуть відрізнятися залежно від сорту. Усередині вони порожнисті, за винятком насіння кольору слонової кістки, вкритих волокнистим м'якушем.Їхнє насіння, листя та м'якуш їстівні.

Гарбуз — неймовірно поживний продукт. Він насичений поживними речовинами та містить багато вітамінів, мінералів і відносно мало калорій. Він містить клітковину, вітамін А, К, Е, В6, С, мідь, залізо, магній, калій тощо.

Переваги для здоров'я

Основна користь гарбуза для здоров’я полягає в його вітамінах і мінералах, а також низькому вмісті цукру та високому вмісті клітковини.

Імунітет

Гарбуз дасть вам велику дозу бета-каротину, який частково перетворюється на вітамін А. Вітамін А може допомогти організму у боротьбі з інфекціями. Він особливо важливий для зміцнення слизової оболонки кишківника, що робить її більш стійкою до інфекцій. Вітамін С також відіграє ключову роль у здоров’ї імунітету, зміцнюючи імунні клітини, які реагують на виявлення збудника.

Здоров'я очей

Гарбуз багатий на бета-каротин, який підтримує гострий зір, допомагаючи сітківці ока поглинати світло. Поєднання інших вітамінів і мінералів у гарбузі може захистити від вікової макулярної дегенерації. Люди з віковою дегенерацією жовтої плями можуть уповільнити її прогресування, приймаючи добавки, що містять цинк, вітамін С, вітамін Е, бета-каротин або їхню комбінацію.

Чим корисний гарбуз для нашого здоровʼя / Фото: Credits

Здоров'я шкіри

Антиоксиданти, які містяться в гарбузі, важливі для здоров’я шкіри. До них відносяться бета-каротин і вітаміни С та Е. Бета-каротин, зокрема, може захистити вашу шкіру від шкідливих сонячних ультрафіолетових променів. Вживання продуктів, що містять бета-каротин, також може допомогти покращити зовнішній вигляд і структуру вашої шкіри. Вітаміни С і Е також мають антиоксидантні властивості. Їх часто використовують як інгредієнт у продуктах по догляду за шкірою.

Здоров'я серця

Гарбуз містить особливі поживні речовини, корисні для здоров’я вашого серця. Зокрема, калій може допомогти знизити рівень кров’яного тиску. Крім того, клітковина може знизити рівень холестерину в крові.

Вплив на обмін речовин

Вживання продуктів, багатих бета-каротином, може допомогти покращити ваше метаболічне здоров’я — регуляцію рівня цукру в крові та розподіл жиру у тілі. Гарбуз також багатий на клітковину, яка може урівноважити стрибки цукру в крові після вживання продуктів, що містять вуглеводи.

Вживання гарбуза

Гарбуз можна використати у млинцях, пирогах, заварних кремах і кексах, але він також добре підходить для солоних страв. Ви можете зварити з нього суп або запекти з іншими овочами. Консервований гарбуз можна поєднати з кокосовим молоком і спеціями, щоб зробити кремову основу карі.

Гарбузове насіння обсмажують та їдять як закуску чи додають до салатів, тоді як його квіти цієї рослини смажать та вживають у їжу.

Оброблені продукти зі смаком гарбуза

Те, що в назві продукту є гарбуз, не означає, що він корисний. Наприклад, вживання лате з гарбузовими спеціями не принесе жодної користі для здоров’я, ніж вживання справжнього гарбуза. Ба більше, у багатьох солодощах зі смаком гарбуза навіть немає справжнього гарбуза — лише спеції для гарбузового пирога.

І хоча випічка з гарбуза, як-от пиріг або хліб можуть містити певні вітаміни, мінерали та клітковину завдяки вмісту гарбуза, вони також міститимуть багато цукру та рафінованих вуглеводів.

Гарбуз — дуже корисний овоч, багатий на клітковину, вітаміни та мінерали. Однак, щоб отримати від гарбуза максимум користі, його слід їсти як овоч, а не як десерт.

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