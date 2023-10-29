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Чим збагатити свій раціон зараз, щоб зміцнити імунітет на зиму - відповідає лікарка-дієтологиня

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Чим збагатити свій раціон зараз, щоб зміцнити імунітет на зиму - відповідає лікарка-дієтологиня

Фото: Credits

Дуже важливо сформувати внутрішню броню, адже стійкість до вірусних та бактеріальних інфекцій багато в чому залежить від відповідності нашої тарілки.

Тому максимально наповнюємо свій раціон локальними та сезонними продуктами багатими на вітаміни, каже дієтологиня Наталія Самойленко.

Вітамін А:

  • морква 
  • петрушка
  • гарбуз
  • солодкий перець

Вітамін D3:

  • оселедець
  • скумбрія
  • печінка тріски
  • жовтки

Вітамін С:

  • яблука
  • відвар шипшини
  • томати
  • капуста білокачанна

Вітаміни групи В:

  • виноград
  • курятина
  • сир
  • цільнозернові злаки

Магній:

  • темно-зелені листові овочі
  • бобові
  • насіння гарбуза
  • натуральний йогурт
  • чорний шоколад

Пребіотики:

  • квашена капуста
  • часник й цибуля
  • квасоля

Якщо ви не можете отримати достатню кількість певних поживних речовин через раціон, полівітаміни можуть стати корисною добавкою. Найкращий спосіб визначити, чи є у вас дефіцити і чи корисний прийом будь-яких дієтичних добавок – звернутися до лікаря та здати лабораторні аналізи.

Памʼятайте! Не варто застосовувати ніяких вітамінів чи мікроелементів "для профілактики"! При збалансованому раціоні всі нутрієнти ви отримаєте з їжею.

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Дата публікації
Перегляди
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