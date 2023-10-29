Чим збагатити свій раціон зараз, щоб зміцнити імунітет на зиму - відповідає лікарка-дієтологиня

Дуже важливо сформувати внутрішню броню, адже стійкість до вірусних та бактеріальних інфекцій багато в чому залежить від відповідності нашої тарілки.

Тому максимально наповнюємо свій раціон локальними та сезонними продуктами багатими на вітаміни, каже дієтологиня Наталія Самойленко.

Вітамін А:

морква

петрушка

гарбуз

солодкий перець

Вітамін D3:

оселедець

скумбрія

печінка тріски

жовтки

Вітамін С:

яблука

відвар шипшини

томати

капуста білокачанна

Вітаміни групи В:

виноград

курятина

сир

цільнозернові злаки

Магній:

темно-зелені листові овочі

бобові

насіння гарбуза

натуральний йогурт

чорний шоколад

Пребіотики:

квашена капуста

часник й цибуля

квасоля

Якщо ви не можете отримати достатню кількість певних поживних речовин через раціон, полівітаміни можуть стати корисною добавкою. Найкращий спосіб визначити, чи є у вас дефіцити і чи корисний прийом будь-яких дієтичних добавок – звернутися до лікаря та здати лабораторні аналізи.

Памʼятайте! Не варто застосовувати ніяких вітамінів чи мікроелементів "для профілактики"! При збалансованому раціоні всі нутрієнти ви отримаєте з їжею.

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