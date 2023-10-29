Чим збагатити свій раціон зараз, щоб зміцнити імунітет на зиму - відповідає лікарка-дієтологиня

Дуже важливо сформувати внутрішню броню, адже стійкість до вірусних та бактеріальних інфекцій багато в чому залежить від відповідності нашої тарілки.
Тому максимально наповнюємо свій раціон локальними та сезонними продуктами багатими на вітаміни, каже дієтологиня Наталія Самойленко.
Вітамін А:
- морква
- петрушка
- гарбуз
- солодкий перець
Вітамін D3:
- оселедець
- скумбрія
- печінка тріски
- жовтки
Вітамін С:
- яблука
- відвар шипшини
- томати
- капуста білокачанна
Вітаміни групи В:
- виноград
- курятина
- сир
- цільнозернові злаки
Магній:
- темно-зелені листові овочі
- бобові
- насіння гарбуза
- натуральний йогурт
- чорний шоколад
Пребіотики:
- квашена капуста
- часник й цибуля
- квасоля
Якщо ви не можете отримати достатню кількість певних поживних речовин через раціон, полівітаміни можуть стати корисною добавкою. Найкращий спосіб визначити, чи є у вас дефіцити і чи корисний прийом будь-яких дієтичних добавок – звернутися до лікаря та здати лабораторні аналізи.
Памʼятайте! Не варто застосовувати ніяких вітамінів чи мікроелементів "для профілактики"! При збалансованому раціоні всі нутрієнти ви отримаєте з їжею.
Читайте також:
- Як підтримати імунітет восени
- Як шкірка цитрусових покращує кровообіг, знижує тиск та полегшує біль у суглобах
- Гарбуз - король осені: від яких проблем зі здоров'ям здатен врятувати цей овоч