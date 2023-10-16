Чому без спорту не вилікувати депресивний розлад: пояснює лікарка

Лікарка Ольга Король у своєму блогу пояснює, чому спорт дуже важливий, якщи ви страждаєте на депресивний розлад.

Займатися спортом корисно у будь-якому випадку. Однак це особливо важливо робити, якщо ви відчуваєте депресивний стан чи просто маєте погане самопочуття.

"Коли ви відчуваєте тривогу або панічну атаку, виділяється адреналін. Це означає, що йде порушення його виділення наднирниками, тобто порушується регуляція. Ця регуляція керується вегетативною нервовою системою.

Також адреналін виділяється при емоціях, будь то позитивні чи негативні емоції. А головне, що фізичні навантаження теж сприяють виділенню адреналіну. Тобто наша задача навчити наші наднирники виділяти його коли потрібно нам, а не тоді коли їм це потрібно, не тоді, коли цього захоче нервова система. Ми не можемо спеціально викликати тривогу для необхідного виділення адреналіну. Тому варто зайнятись спортом.

Це мають бути кардіонавантаження, швидка хода, біг або велосипед. В результаті отримаємо так звану саморегуляцію виділення адреналіну. І при панічній атаці він виділятись вже не буде", - стверджує лікарка.

Нагадаємо, що таке панічні атаки, чому вони виникають та як їх лікувати ми розповідали раніше.

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