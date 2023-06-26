Чому кабачок має бути у літньому раціоні

Кабачок - недооцінений багатьма овоч. Може здатися, що він не має значної поживної цінності. Так, він не рясніє величезною кількістю корисних вітамінів та мінералів, але його варто включати до свого раціону. За що ж цінувати цей овоч і що ми в ньому знайдемо?

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Кабачок багатий каротиноїдами лютеїном і його ізомером зеаксантином (в 100 г - 35,4% від денної норми). Ці речовини здатні накопичуватися в тканинах ока і забезпечувати ефективний захист зору. Багато каротину в цукіні, різновиді кабачків, особливо в жовтих плодах. Є в ньому аскорбінова і фолієва кислоти – відповідно 17% і 4-5% від добової потреби.

М'якоть кабачка не містить крохмаль. У малих кількостях перебуває сахароза в 100 г – 0,05 г, тому його вживання не викликає сплесків глюкози в крові. Він містить калій – 11% добової потреби на 100 г. Для нормальної роботи організму в його клітинах повинна бути достатня концентрація іонів калію, але вони у великій кількості виводяться з сечею. Тому їхній запас необхідно постійно поповнювати. Калію досить багато не лише в рослинній їжі, але і в інших продуктах харчування, тому у разі адекватного і збалансованого раціону від його дефіциту люди страждають рідко. Набагато частіше проблеми виникають через дисбаланс іонів калію і натрію. Обидва ці іони вкрай важливі для регуляції водно-електролітної і кислотно-лужної рівноваги в організмі, а значить і для нашого здоров'я. У цієї пари різні та протилежні завдання – якщо натрій затримує воду, то калій виводить її. Тому нам так корисні овочі, які містять багато калію. І кабачки входять до цього списку.

У кабачку є харчові волокна і вода, які необхідні для нормальної роботи кишківника. Це особливо важливо для людей, які мало рухаються, ведуть сидячий спосіб життя. Позитивно діє клітковина і на мікрофлору кишківника: збільшує кількість корисних бактерій і пригнічує ріст умовно патогенних. Крім того, клітковина зв'язує холестерин і жовчні кислоти в кишківнику і виводить їх з організму. Тим самим зменшуються ризики атеросклерозу і утворення каменів у жовчному міхурі. Цим корисні харчові волокна, яких в щоденному раціоні дорослої людини має бути не менше 25-30 г. Для тих, хто рахує калорії, – в 100 г кабачків їх всього 24.

Купувати кабачки варто розміром поменше, найкраще їсти молоді плоди, а це 7-10 денна зав'язь. Тоді їхня шкірка м'яка, м'якоть соковита і біла, а насіння ще не затверділо. Такі кабачки найсмачніші, мають більше корисних речовин. Харчова цінність перезрілого кабачка падає. Їхня м'якоть стає твердою, втрачає соковитість, такі кабачки складно очищати.

Кабачки – дешевий і легко доступний овоч. З них можна приготувати безліч страв, і це буде не лише корисно, але і смачно. Оскільки кабачок м'який і ніжний, його можна включати до раціону дітей вже з 6 місяців. З цієї ж причини його активно повинні включати до свого харчування вагітні, люди похилого віку, люди, у яких є проблеми з кишківником.

До вживання цього овоча практично немає протипоказань. Необхідно стежити за своєю реакцією на цей продукт.

Найчастіше кабачки асоціюються з традиційною стравою – кабачковою ікрою. Насправді, з них можна приготувати багато смачного. Мало хто знає, що вживють в їжу навіть квіти кабачків. Кабачки можна запікати з сиром, готувати на грилі і на пару, додавати в лечо, рататуй, запіканку. Вони чудова основа супів і корисний гарнір до м'ясних страв. Їх також фаршують, готують овочеві спагеті, млинці. Перераховувати можна довго. Цей овоч чудово урізноманітнить ваш літній раціон.

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