Чому кава викликає дефекацію: що відбувається з травленням та як відтермінувати похід до туалету

Чи випивали ви коли-небудь свою звичайну ранкову чашку кави, а потім раптово бігли до туалету?

Хоча для декого це може бути корисним способом не збитися з ритму, інші вважають це настільки неприємним, що взагалі пропускають ранкову каву.

Якщо ви любите заряд енергії, який дає цей напій, але не терпите розлад травлення, вас зацікавить відповідь на запитання, чому кава викликає дефекацію.

У питанні розбирався Woman`s World.

Чому кава викликає дефекацію

Виявляється, існує справжнє наукове пояснення того, чому вживання кави може призвести до дефекації так швидко після першого ковтка.

Вплив кави на шлунково-кишковий тракт, включно з позивами до дефекації, головним чином пояснюється її здатністю стимулювати шлункову кислоту (шляхом стимуляції секреції кишкового гормону гастрину) та прискорювати моторику кишківника, каже Девід Д. Кларк, доктор медичних наук, сертифікований лікар з внутрішньої медицини та гастроентерології. Це стимулює перистальтику — скорочення м’язів, які переміщують їжу травним трактом — і може викликати те, що називається гастроколічним рефлексом, який своєю чергою призводить до посилення випорожнень невдовзі після вживання кави.

Як кофеїн у каві впливає на травлення

Кава починається з насіння кавової ягоди. Після того, як його зібрали, зерна сушать, обсмажують, а потім перемелюють, щоб вивільнити ароматичні олії, які надають каві унікального смаку. Коли ви пропускаєте гарячу воду через мелену каву, вона витягує весь натуральний кофеїн, антиоксиданти та сотні сполук, які відповідають за смак і вплив напою на організм.

Цей простий метод обсмажування і помелу перетворює те, що колись було зерном, на стимулятор, щоб активувати мозок і підвищити вашу концентрацію. Скільки кофеїну та кислоти вивільняється у вашій чашці, залежить від обсмаження, помелу та того, як довго ви заварюєте каву — всі ці елементи впливатимуть на те, наскільки добре ваша травна система зможе переробляти напій.

Як зменшити вплив кави на травну систему

Для деяких людей кава — не просто напій, а улюблений ранковий ритуал і те, від чого не хочеться відмовлятися. Якщо ви все ще хочете насолоджуватися цим напоєм без побічних ефектів, пов’язаних з травленням, як-от здуття живота, гази або частіші походи до туалету, скористайтеся цими порадами експертів: