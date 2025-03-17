Чому мої пукання так неприємно пахнуть: 4 швидкодійні домашні засоби від поганого газоутворення

Ви коли-небудь замислювалися, чому пукання так неприємно пахнуть? Хоча виділення газів є природною функцією організму, іноді це може викликати збентеження, особливо якщо є неприємний запах.

Коли йдеться про газоутворення в організмі, у більшості випадків вам не слід тримати все в собі, особливо якщо ви відчуваєте біль у шлунку чи будь-який дискомфорт. Але ж що робити з неприємним запахом? Гарні новини: є чимало рішень, які можуть бути корисними. У Woman`sWorld лікарі запропонували домашні засоби для швидкого позбавлення від неприємного запаху.

Чому пукання неприємно пахнуть

Ймовірно, не дивно, що проблеми з дієтою та травною системою часто є причиною неприємного запаху кишкових газів. Фахівці виділяють такі поширені причини:

Продукти, багаті на сірку. Такі продукти, як яйця, брокколі, капуста, цибуля, часник і червоне м’ясо, містять сірку, сполуку, яку ваші кишкові бактерії розщеплюють на сірководень, що викликає запах тухлих яєць, пояснює Ендрю Боксер, доктор медичних наук, гастроентеролог.

Молочні продукти. Якщо у вас нестерпність лактози, ваш організм не може повністю засвоювати лактозу в молочних продуктах. За словами доктора Боксера, це призводить до бродіння в кишечнику та неприємного запаху.

Якщо у вас нестерпність лактози, ваш організм не може повністю засвоювати лактозу в молочних продуктах. За словами доктора Боксера, це призводить до бродіння в кишечнику та неприємного запаху. Продукти з високим вмістом клітковини. Хоча клітковина є важливою поживною речовиною, боби, сочевиця та цільні зерна містять складні вуглеводи, які ферментують у товстій кишці, виробляючи метан і сірчані гази.

Хоча клітковина є важливою поживною речовиною, боби, сочевиця та цільні зерна містять складні вуглеводи, які ферментують у товстій кишці, виробляючи метан і сірчані гази. Штучні підсолоджувачі. Сорбіт, маніт і ксиліт (містяться в гумці без цукру та цукерках) погано засвоюються. Коли вони бродять у кишечнику, вони можуть викликати утворення газів із сильним запахом.

Сорбіт, маніт і ксиліт (містяться в гумці без цукру та цукерках) погано засвоюються. Коли вони бродять у кишечнику, вони можуть викликати утворення газів із сильним запахом. Умови травлення. Дисбаланс кишківника також може мати місце, коли справа доходить до пукання з неприємним запахом. Стани здоров’я, такі як надмірне бактеріальне зростання тонкої кишки (SIBO), хвороба Крона, синдром подразненого кишечника (IBS) або целіакія, чи дисбаланс у кишковій флорі, можуть спричинити надмірне бродіння, погіршуючи запах газу.

Дисбаланс кишківника також може мати місце, коли справа доходить до пукання з неприємним запахом. Стани здоров’я, такі як надмірне бактеріальне зростання тонкої кишки (SIBO), хвороба Крона, синдром подразненого кишечника (IBS) або целіакія, чи дисбаланс у кишковій флорі, можуть спричинити надмірне бродіння, погіршуючи запах газу. Певні ліки. Антибіотики та певні ліки можуть порушити роботу кишкових бактерій або уповільнити травлення, що призводить до збільшення газоутворення та запаху, каже Девід Кларк, доктор медичних наук.

Природні засоби для швидкого зменшення неприємного запаху

Гарна новина полягає в тому, що їдким газом, зазвичай, легко керувати. Перший крок — обмежити споживання будь-якої зі згаданих вище продуктів або напоїв, які можуть посилити пукання з неприємним запахом, і звернути увагу на те, чи ви бачите покращення.

Для тривалого полегшення лікарі рекомендують усунути не лише сам запах, але й гази.

Ось кілька природних методів, які рекомендують, щоб якнайшвидше припинити смердючий газ.

Активоване вугілля

Активоване вугілля зв’язується з газоутворювальними сполуками в кишківнику, що може зменшити запах, каже доктор Боксер. Він пропонує приймати добавку згідно з інструкцією (часто капсули по 500 мг) до або після їжі. Це може спрацювати протягом кількох годин, зазначає він.

Важлива примітка: активоване вугілля не слід використовувати регулярно, оскільки вугілля також може поглинати поживні речовини та ліки, які потрібні вашому організму, застерігає доктор Кларк. Замість цього подумайте про прийом вугілля тільки тоді, коли ви не можете уникнути їжі, яка, як ви знаєте, може спровокувати пукання з неприємним запахом.

М'ята або імбир

Олія м’яти перцевої розслаблює травний тракт і зменшує здуття живота та бродіння, що сприяє появі запаху газу, пояснює доктор Боксер. Він пропонує приймати м’ятні капсули перед їжею, і результати можуть позначитися через один-два дні.

Крім того, м’ятний або імбирний чай може зменшити газоутворення загалом. У той час як перцева м’ята містить ментол, який розслаблює м’язи шлунково-кишкового тракту та полегшує проходження газів, імбир сприяє травленню, стимулюючи спорожнення шлунка та зменшуючи бродіння, пояснює доктор Кларк.

Вживання чашки чаю може полегшити стан протягом 30 хвилин або години.

Пробіотики

Такі продукти, як йогурт із живими активними культурами, кефір або пробіотичні добавки, допомагають збалансувати кишкові бактерії, зменшуючи надмірне бродіння, пропонує доктор Боксер. Щоб побачити результати, може знадобитися від кількох днів до тижня.

Насіння фенхелю

Жування насіння фенхелю після їжі допомагає зменшити газоутворення та здуття живота, вважає доктор Кларк. За його словами, полегшення зазвичай настає протягом години. Відповідно до дослідження, опублікованого в Міжнародному журналі молекулярної медицини, це пов’язано з тим, що насіння фенхелю також містять нерозчинні волокна, які зменшують газоутворення.

Коли звернутися до лікаря, якщо ваші гази мають неприємний запах

Хоча смердючий газ сам собою нешкідливий, певні симптоми вимагають медичної допомоги.

Якщо ви також відчуваєте будь-який із наведених нижче симптомів, зверніться до лікаря:

Сильний біль або здуття живота

Постійна діарея або закреп

Незрозуміла втрата ваги або апетиту

Кров або слиз у калі

Хронічні симптоми або погіршення, незважаючи на домашнє лікування

Це потенційно може свідчити про основні захворювання, такі як запальне захворювання кишківника (IBD) або, у рідкісних випадках, колоректальний рак.

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