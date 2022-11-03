Чому не можна зловживати жарознижувальними препаратами

Тіана Фіалкова, лікарка-терапевтка, експертка зі здорового харчування та дієтологиня розповіла, чому не варто боятися підвищення температури.

Ця проблема з кожним роком стає все актуальнішою (як і питання з антибіотиками). Неграмотне та безконтрольне використання жарознижувальних призводить до затяжних інфекційних процесів та ускладнень у дорослих та дітей.

Багато хто чомусь бояться високої температури і за показниками 38,5 вже поспішають приймати жарознижувальні. З'являються необґрунтовані страх і занепокоєння, побачивши високу температуру. Або ж є категорія людей, яким просто ніколи хворіти і ніж терпіти погане самопочуття два-три дні, простіше випити колдфлю і поспішати жити далі.

Дуже хочеться донести всім, що приймання жарознижувальних за температури нижче 39,0-39,5 завжди призводить до імуносупресії, тобто зниження імунних сил організму! Без високої температури організм немає можливості боротися з інфекцією. Висока температура – це захисний еволюційний механізм, який максимально швидко та ефективно приводить наші імунні клітини до бойової готовності.

Поспішне зниження температури паралізує захисні механізми організму. Як результат – йде розвиток вторинних бактеріальних та грибкових захворювань (отити, гайморити, ангіни, бронхіти, пневмонії). Надалі інфекційні процеси затягуються на тижні/місяць, у зв'язку з чим зазвичай призначається курс антибіотикотерапії.

Останні також призначаються найчастіше неадекватно – без аналізів, без попереднього посіву на чутливість до антибіотиків, "для профілактики", без одночасного призначення протиплівкових препаратів та пробіотиків, неадекватно тривалими курсами та ін. У результаті імунна відповідь стає дедалі меншою.

Тому правильна тактика – не боятися підвищення температури, а радше радіти і дякувати організму, що все йде за планом: наше одужання буде набагато швидше і з меншими ускладненнями. Коректна допомога організму за підвищеної температури — це пиття, полегшений раціон харчування, підтримка добавками, обтирання тіла розчином з оцту, очищення кишківника за допомогою клізми.

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