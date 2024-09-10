Чому не варто пити каву вранці та коли це краще робити

Ваш ранковий ритуал, який включає філіжанку кави, може впливати на ваше здоров'я більше, ніж ви думаєте. Хоча кава може бути чудовим способом почати день, виявляється, що час, який ви вибираєте для неї, може мати більше значення, ніж ми думаємо. Відстрочення вживання напою всього на кілька годин може вплинути на ваш рівень енергії та здоровий сон.

Щоб дізнатися більше, WomansWorld поговорив з Емі Ваулз, магістеркою наук у галузі клінічного харчування. Вона допомогла розібратися, як кофеїн впливає на наш організм, як контролювати його споживання та як вибрати найкращий час дня, щоб почати його вживати.

Як кава впливає на наш організм

Кофеїн – активний інгредієнт кави – є стимулятором, який може впливати на різні функції організму. За помірного споживання він може підвищити рівень енергії, покращити пильність і когнітивні функції. Однак час споживання кофеїну може суттєво вплинути на його дію.

Вживання кави дуже рано-вранці може порушити природний цикл сну і неспання вашого організму, що ускладнить засинання вночі. Крім того, кофеїн може підвищити артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень, що може бути проблематичнішим, якщо вживати його вранці, коли ваш організм ще не пристосувався до пробудження.

Чому не варто пити каву вранці / Фото: Credits

Чому кава впливає на рівень кортизолу

Одна з основних переваг відкладання кави до пізнього ранку полягає в тому, що вона може допомогти регулювати рівень кортизолу.

Кортизол – гормон стресу – відіграє вирішальну роль у регулюванні енергії протягом дня, пояснює Ваулз. Це частина циркадного ритму організму, який керує циклом сну і неспання. Приблизно в той час, коли більшість людей прокидаються, близько 7:00–8:00 ранку, рівень кортизолу досягає свого піку, а потім поступово знижується. Коли ви п'єте каву одразу після пробудження, це може вплинути на природне вироблення кортизолу вашим організмом. Ви додаєте кофеїн, коли ваш рівень кортизолу і так від природи високий. Це може призвести до менш помітних ефектів від кофеїну та потенційно підвищити з часом вашу до нього толерантність. Ваулз описує це як те, що ваш організм створює залежність від кофеїну, коли раннє ранкове споживання може змусити вас відчувати, що вам потрібно дедалі більше кофеїну для досягнення того ж ефекту. З часом, попереджає вона, це може призвести до втоми надниркових залоз (наднирники виробляють кортизол) – стану, який характеризується втомою, слабкістю і труднощами у боротьбі зі стресом, через що складніше підтримувати збалансований рівень енергії протягом дня.

Чому не варто пити каву вранці / Фото: Credits

Які переваги відкладення ранкової кави

Відкладення вживання кофеїну до пізнього ранку, коли рівень кортизолу природно починає падати, може допомогти вам уникнути енергетичного спаду пізніше і забезпечити стійкіший приплив енергії, коли він вам дійсно потрібен, каже Ваулз.

Відстрочення кави допоможе узгодити споживання кофеїну з рівнем кортизолу. Це допомагає покращити пильність, зосередженість і продуктивність.

В який час варто пити каву вранці

Хоча універсальної відповіді не існує, Ваулз каже, що "багато людей вважають за корисне вживати кофеїн під час "післяобіднього спаду", який зазвичай настає близько 14:00.

Але якщо ви не можете встояти перед спокусою ранкової філіжанки кави, є способи пом'якшити потенційні негативні наслідки. Намагайтеся зачекати хоча б годину після пробудження вранці, після пікового рівня кортизолу. Це дозволить вашому організму природним чином підвищити рівень кортизолу та підготуватися до повного дня.

Крім того, розгляньте можливість обмежити споживання кофеїну до однієї або двох чашок на день і вибирати варіанти без кофеїну. Переконайтеся, що ви спите щоночі, щоб допомогти вашому організму регулювати свої природні ритми та знизити залежність від кофеїну.

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