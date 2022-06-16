Чому огірок такий корисний

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, чому цей овоч потрібно включити у свій раціон і з чого він складається.

Без огірка просто неможливо уявити свіжі весняно-літні салати. Це один з найкорисніших і популярних овочів на нашому столі. Його з давніх часів використовували як засіб від багатьох хвороб.

Чому огірок унікальний, що ж там всередині?

Це один з небагатьох овочів, який ми вживаємо в їжу незрілим. Його назва "агурос" в перекладі з грецької саме означає "незрілий". Він малокалорійний, до складу входять різні мінеральні речовини, вітаміни і антиоксиданти. Саме високий вміст калію, кремнію і цинку робить огірки профілактичним засобом для догляду за здоров’ям шкіри та волосся.

Харчова цінність огірка в першу чергу зумовлена високим вмістом:

Лютеїну та зеаксантину – речовин, які накопичуються в тканинах ока та забезпечують ефективний захист очей та зору. В 100 г огірків вміст цих каротиноїдів втричі більший денної потреби.

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Фтостеролів, які подібні своєю структурою на холестерин, а тому заміщають його в організмі. Таким чином під час вживання огірків фітостероли пригнічують всмоктування холестерину з травного тракту. Холестерин краще виводиться з організму і зменшується його рівень в крові.

Бажано вживати огірки зі шкіркою - основна маса вітамінів та інших корисних речовин саме там. Але треба бути впевненим в якості огірків, адже в шкірці можуть накопичуватися шкідливі речовини. І тоді вживання може принести шкоду здоров'ю.

Ви знаєте, що огірки не слід зберігати в нарізаному вигляді? Є один цікавий факт: в цьому незрілому овочі у великій кількості міститься фермент аскорбатоксидаза. Його ще називають "антивітамін С" – бо він прискорює окислення вітаміну С, тобто руйнує його. Виділення антивітамінного ферменту відбувається під час подрібнення огірків. Тому готуйте овочеві салати безпосередньо перед їжею, щоб не втрачати вітамін С.

Аскорбатоксидаза також є в інших овочах і фруктах. Її багато в кабачках, цвітній капусті і гарбузі, менше в буряках, помідорах, моркві і чорній смородині.

Попри всю користь овоча, є і протипоказання. Не рекомендується їсти огірки у разі загостренні коліту, дискінезії жовчовивідних шляхів і гастриті, у разі нирковій недостатності.

Будьте здорові. Слідкуйте за тим, що ви їсте!

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