Чому Різдвяний піст - це не дієта: пояснення лікарки-дієтологині

Українці увійшли у Різдвяний піст, тому дієтологиня Наталія Самойленко пропонує розібратись, чи це корисно для здоров'я.

Що не можна їсти в піст?

М’ясо, молочні продукти, масло, яйця, рибу.

Чи можливо схуднути у піст?

Так, якщо не замінювати білок на прості вуглеводи та висококалорійні продукти. Але навіть, якщо ви тримаєте себе в руках, після завершення посту, і входження у звичний режим харчування, цифри на вагах почнуть бігти вгору.

Як вплине на здоров'я відмова від тваринної їжі?

Ви збільшуєте вживання соків, фруктів, овочів, злакових і тому подібного. Для здорового організму це плюс, але якщо ви маєте підвищену кислотність чи виразку шлунку - плануйте візит до гастроентеролога.

Бобові протипоказані у разі панкреатиту через велику кількість клітковини. Для її перетравлення підшлункова залоза, ослаблена хворобою, буде працювати в турборежимі, виділяючи величезну армію ферментів, наслідок - біль, відчуття тяжкості, посилення газоутворення, метеоризм, порушення дефекації, нудота.

Організм не доотримує - В12, Омега 3, кальцій, йод та вітамін D. Виникає низка порушень:

білкове недоїдання;

мегалобластна анемія;

розлади травної системи;

порушення менструального циклу;

загострення хронічних захворювань.

Вживання продуктів, багатих вуглеводами, може призвести до ще більшого підвищення рівня цукру. За червону лінію потрапляють хворі на цукровий діабет.

Чи є якісь позитивні моменти для організму під час посту?

Є. Але за умови - збалансованості! У разі правильного харчування, ви - щасливий власний чи власниця оновлених еритроцитів та судин, зниженого рівня поганого холестерину та покращених метаболічних процесів.

Читайте також: