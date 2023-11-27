Чому Різдвяний піст - це не дієта: пояснення лікарки-дієтологині

Українці увійшли у Різдвяний піст, тому дієтологиня Наталія Самойленко пропонує розібратись, чи це корисно для здоров'я.
Що не можна їсти в піст?
М’ясо, молочні продукти, масло, яйця, рибу.
Чи можливо схуднути у піст?
Так, якщо не замінювати білок на прості вуглеводи та висококалорійні продукти. Але навіть, якщо ви тримаєте себе в руках, після завершення посту, і входження у звичний режим харчування, цифри на вагах почнуть бігти вгору.
Як вплине на здоров'я відмова від тваринної їжі?
Ви збільшуєте вживання соків, фруктів, овочів, злакових і тому подібного. Для здорового організму це плюс, але якщо ви маєте підвищену кислотність чи виразку шлунку - плануйте візит до гастроентеролога.
Бобові протипоказані у разі панкреатиту через велику кількість клітковини. Для її перетравлення підшлункова залоза, ослаблена хворобою, буде працювати в турборежимі, виділяючи величезну армію ферментів, наслідок - біль, відчуття тяжкості, посилення газоутворення, метеоризм, порушення дефекації, нудота.
Організм не доотримує - В12, Омега 3, кальцій, йод та вітамін D. Виникає низка порушень:
- білкове недоїдання;
- мегалобластна анемія;
- розлади травної системи;
- порушення менструального циклу;
- загострення хронічних захворювань.
Вживання продуктів, багатих вуглеводами, може призвести до ще більшого підвищення рівня цукру. За червону лінію потрапляють хворі на цукровий діабет.
Чи є якісь позитивні моменти для організму під час посту?
Є. Але за умови - збалансованості! У разі правильного харчування, ви - щасливий власний чи власниця оновлених еритроцитів та судин, зниженого рівня поганого холестерину та покращених метаболічних процесів.
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