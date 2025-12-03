Чому в оці виникають червоні "нитки" і чи це небезпечно

Чому в оці виникають червоні «нитки» / © Credits

Що таке ці червоні «нитки», чому виникають і як лікуються, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Червоні «нитки» або жилки на білках очей — це поверхневі кровоносні судини кон’юнктиви, які під впливом певних факторів розширилися.

Крім візуальних проявів може виникати свербіж, печіння, сльозотеча, відчуття «піску» або стороннього тіла.

У більшості випадків поява «ниток» зумовлена:

зоровою перевтомою під час багатогодинної роботи за комп’ютером, читання, вишивання тощо;

тимчасовим розширенням судин у відповідь на тепло, алкоголь, стрес, фізичне навантаження;

синдромом сухого ока — за недостатнього зволоження виникає мікрозапалення кон’юнктиви, подразнюються нервові закінчення і судини розширюються, проступаючи на поверхні склери;

алергічним кон’юнктивітом — за контакту з алергеном (пилок, шерсть тварин, побутова хімія, декоративна косметика) вивільняється гістамін, який провокує розширення судин, а також набряк і свербіж;

мікротравматизацією — постійне механічне подразнення зумовлює локальне запалення поверхні ока і подальше розширення судин. Травмувати його можна під час інтенсивного тертя чи неправильного використання контактних лінз.

Тобто червоні «нитки» в оці — це симптом певного порушення. Якщо вони пов’язані, наприклад, з гіперемією кон’юнктиви, що виникла через зорове навантаження під час багатогодинної роботи за комп’ютером, то зникнуть після якісного відпочинку і зволоження очей.

Якщо сигналізують про алергічний кон’юнктивіт, згодом з’являться інші типові симптоми, як-то виражений свербіж, сльозотеча, набряк повік або кон’юнктиви, світлобоязнь.

Якщо причина їхньої появи — синдром сухого ока, теж виникнуть додаткові симптоми: печіння, відчуття «піску», сльозовиділення, швидка втомлюваність очей, зниження чіткості зору, труднощі з носінням контактних лінз.

Поява «ниток» не супроводжується болем. Присутність болю може свідчити про глибші запальні або інфекційні процеси — наприклад, запалення склери (склерит), райдужної оболонки (ірит або іридоцикліт), розвиток кон’юнктивіту чи кератиту.

У будь-якому разі я раджу звернутися до офтальмолога, оскільки важливо виявити причину, яка спровокувала появу почервоніння. Уже згаданий синдром сухого ока потребує коректного лікування, щоб уникнути ускладнень у вигляді хронічного кератокон’юнктивіту або формування рубців на кон’юнктиві. А здавалося б, безневинна мікротравматизація ока може призвести до хронічного кон’юнктивіту, запалення рогівки, васкуляризації рогівки чи синдрому сухого ока.

Офтальмолог не лише визначить точну причину появи червоних «ниток», а й призначить підходящі зволожувальні краплі, вітамінний комплекс або, за потреби, курс апаратних процедур.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!