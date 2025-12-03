ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровий спосіб життя
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
2 хв

Чому в оці виникають червоні "нитки" і чи це небезпечно

Появу червоних «ниток» складно не помітити, оскільки візуально вони дуже виділяються на тлі білих очних яблук. Подеколи почервоніння зникають самостійно, оскільки зумовлені зоровою перевтомою. А інколи сигналізують про порушення, які потребують лікування.

Чому в оці виникають червоні «нитки»

Чому в оці виникають червоні «нитки» / © Credits

Що таке ці червоні «нитки», чому виникають і як лікуються, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Червоні «нитки» або жилки на білках очей — це поверхневі кровоносні судини кон’юнктиви, які під впливом певних факторів розширилися.

Крім візуальних проявів може виникати свербіж, печіння, сльозотеча, відчуття «піску» або стороннього тіла.

У більшості випадків поява «ниток» зумовлена:

  • зоровою перевтомою під час багатогодинної роботи за комп’ютером, читання, вишивання тощо;

  • тимчасовим розширенням судин у відповідь на тепло, алкоголь, стрес, фізичне навантаження;

  • синдромом сухого ока — за недостатнього зволоження виникає мікрозапалення кон’юнктиви, подразнюються нервові закінчення і судини розширюються, проступаючи на поверхні склери;

  • алергічним кон’юнктивітом — за контакту з алергеном (пилок, шерсть тварин, побутова хімія, декоративна косметика) вивільняється гістамін, який провокує розширення судин, а також набряк і свербіж;

  • мікротравматизацією — постійне механічне подразнення зумовлює локальне запалення поверхні ока і подальше розширення судин. Травмувати його можна під час інтенсивного тертя чи неправильного використання контактних лінз.

Тобто червоні «нитки» в оці — це симптом певного порушення. Якщо вони пов’язані, наприклад, з гіперемією кон’юнктиви, що виникла через зорове навантаження під час багатогодинної роботи за комп’ютером, то зникнуть після якісного відпочинку і зволоження очей.

Якщо сигналізують про алергічний кон’юнктивіт, згодом з’являться інші типові симптоми, як-то виражений свербіж, сльозотеча, набряк повік або кон’юнктиви, світлобоязнь.

Якщо причина їхньої появи — синдром сухого ока, теж виникнуть додаткові симптоми: печіння, відчуття «піску», сльозовиділення, швидка втомлюваність очей, зниження чіткості зору, труднощі з носінням контактних лінз.

Поява «ниток» не супроводжується болем. Присутність болю може свідчити про глибші запальні або інфекційні процеси — наприклад, запалення склери (склерит), райдужної оболонки (ірит або іридоцикліт), розвиток кон’юнктивіту чи кератиту.

У будь-якому разі я раджу звернутися до офтальмолога, оскільки важливо виявити причину, яка спровокувала появу почервоніння. Уже згаданий синдром сухого ока потребує коректного лікування, щоб уникнути ускладнень у вигляді хронічного кератокон’юнктивіту або формування рубців на кон’юнктиві. А здавалося б, безневинна мікротравматизація ока може призвести до хронічного кон’юнктивіту, запалення рогівки, васкуляризації рогівки чи синдрому сухого ока.

Офтальмолог не лише визначить точну причину появи червоних «ниток», а й призначить підходящі зволожувальні краплі, вітамінний комплекс або, за потреби, курс апаратних процедур.

Володимир Мельник

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

Дата публікації
Кількість переглядів
181
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie