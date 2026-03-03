Чому варто відмовитися від піжами: 7 переваг сну голяка

Оголена жінка в ліжку / © Credits

Хто б міг подумати, що така проста річ, як відмова від піжами, може значно покращити якість сну, настрій, симптоми менопаузи та навіть метаболізм.

Якщо ви все ще вдягаєтеся перед сном, ви можете втрачати деякі дивовижні переваги для здоров’я. Woman`sWorld розкриває користь для здоров’я від сну голяка.

Глибший сон

Охолодження тіла є ключем до переходу мозку до глибших стадій сну, які призводять до справді відновлювального сну. Ідеальна температура в спальні оцінюється від 16 до 19 градусів. А знімання одягу, який утримує тепло, може допомогти вам залишатися прохолодними та підтримувати таку терморегуляцію, яка потрібна вашому тілу, щоб зануритися у світ снів.

Сон голяка дозволяє вашому тілу легше охолонути до оптимальної температури для сну. Дослідження показало, що тепліше середовище, наприклад, коли ми одягнені, знижує наші ідеальні стадії повільного (глибокого) та швидкого (сновидіння) сну.

Менше симптомів менопаузи

Сон голяка також може зменшити такі неприємні симптоми, як припливи та нічна пітливість, які зазвичай мучать жінок середнього віку. Під час менопаузи гормони коливаються і порушують регуляторну систему організму, що спричиняє нічну пітливість та припливи. Одяг іноді може затримувати тепло та вологу. Коли ви спите голяка або принаймні на вас мінімальні шари одягу, організм може ефективніше відпускати це тепло, яке він утримує, що призводить до меншої кількості пробуджень та більш відновлювального відпочинку.

Легше схуднення

Оскільки ваше тіло прохолодніше під час сну голяка, йому доводиться спалювати більше калорій, щоб підтримувати температуру. Вчені називають цей процес активацією вашого бурого жиру — спеціальних жирових клітин, які спалюють калорії, щоб генерувати тепло та регулювати температуру вашого тіла.

Збільшення глибокого сну з оптимальною температурою тіла сприяє збільшенню гормону росту, також відомому як фонтан гормону молодості. Це також допомагає гормонам, які пригнічують апетит.

Здоровіша шкіра

Середовище для сну, яке дихає, зменшує накопичення вологи, що означає менше потовиділення і менше висипань. Здоров’я шкіри може бути покращене, оскільки менше обмежень забезпечує кращу циркуляцію повітря і може зменшити закупорювання пор або акне на тілі вздовж ділянок, де розміщені еластичні пояси або тісні тканини.

Менше дріжджових інфекцій

Коли збільшується циркуляція повітря в зоні паху, зменшується нездорове накопичення вологи, яка сприяє надмірному росту дріжджів.

Покращений настрій та енергія

Сон голяка може покращити настрій та енергію, просто покращуючи безперервність сну. Коли ви швидше засинаєте та рідше прокидаєтеся, ви проводите більше часу в глибокому сні і фазі швидкого сну, які є критично важливими для емоційної регуляції, когнітивної гостроти та фізичного відновлення.

Кращий сон означає нижчий рівень кортизолу, стабільніший рівень цукру в крові протягом ночі та покращений гормональний баланс загалом. Усе це проявляється наступного дня у вигляді чіткішого мислення, більшого терпіння, стабільнішої енергії та меншої кількості перепадів настрою.

Краща інтимність

Деякі жінки повідомляють про відчуття комфорту у своєму тілі, що може незначно покращити сприйняття тіла та інтимність.

Сон голяка збільшує ймовірність контакту шкіра до шкіри з партнером у ліжку, що стимулює вивільнення окситоцину. Цей гормон, який часто називають хімічною речовиною кохання, посилює відчуття близькості у стосунках і може підтримувати емоційний зв’язок. Голі обійми приємніші.

Крім того, є й практичні переваги: ​​ви насолоджуватиметеся підвищеним комфортом, пратимете менше білизни та заощадите гроші на піжамах. Це безпрограшна позиція для вашого здоров’я і вашої родини.

Як спати голяка

Просто скиньте халат і почніть відпочивати. Хоча сон голяка — це не панацея, це звичка з низьким рівнем ризику, яка для багатьох жінок напрочуд простим способом сприяє кращому сну, здоров’ю шкіри та загальному комфорту.

Люди, яким незручно спати таким чином, можуть спробувати шовкову піжаму. Багато жінок, особливо під час менопаузи, вважають її найпрохолоднішою тканиною. Найголовніше, щоб вам було комфортно з тим, як ви спите.