Чому варто включати кефір до свого раціону в період воєнного стану і після нього

Чому варто включати кефір до свого раціону в період воєнного стану і після нього

Це простий і доступний в більшості регіонів продукт. Чому його варто додати до свого раціону розповіла дієтологиня Світлана Фус.

Кефір - унікальний ферментований напій, виготовлений з коров'ячого, козячого або овечого молока. Ще 1908 року імунолог Ілля Мечников зазначив що ферментовані продукти - сквашене молоко, кефір і квашені овочі впливають на здоров'я і довголіття, та припускав, що молочнокислі бактерії, які містяться в них пригнічують ріст шкідливих мікроорганізмів в кишківнику.

Одні бактерії створюють молочну кислоту, інші - ароматичні речовини. А дріжджі "з'їдають" частину молочного цукру і переробляють його в етиловий спирт і утворюють вуглекислий газ, який і надає кефіру характерний "фірмовий" смак, що освіжає.

Кефір, на відміну від інших молочних продуктів, містить дуже мало лактози, тому що більша її частина, завдяки кефірному грибку, перетворюється в молочну та піровиноградну кислоту. Також кефір містить кефіран, полісахарид кефірних дріжджів, якому притаманні протимікробні властивості.

Чому варто включати кефір до свого раціону в період воєнного стану і в звичайному житті?

сприяє відновленню балансу кишкової мікрофлори, особливо після курсу лікування антибіотиками;

містить пробіотики, які пригнічують ріст шкідливих бактерій у кишківнику;

містить вітаміни А, B2, В12, C, РР;

за рахунок позитивної дії на кишкову мікрофлору має вплив на імунні функції організму;

багатий легкозасвоюваним кальцієм і білком;

підходить для людей з відносною нестерпністю лактози. У важчих випадках рекомендується вживати молочні продукти без лактози.

Важливо! Свіжий кефір надає легку послаблювальну дію, триденний - закріплює.

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