Чому варто їсти перлову кашу

Дієтологиня Світлана Фус розповіла, чому варто урізноманітнити раціон і знайти для перловки гідне місце на нашій кухні.

Крупи – продукт, який має багато корисних властивостей. Вони приносять свою користь незалежно від того, який вид ви вибрали – ячмінну, вівсяну, пшоняну, гречану або іншу цільну крупу. Треба знати, що вони повільно засвоюються в організмі, даючи більш тривале відчуття ситості. Вибір конкретного виду крупи слід робити за уподобаннями і станом здоров'я.

Перлова теж входить в число здорових і корисних круп із високою харчовою цінністю. З неї можна готувати смачні, ситні і корисні страви. А доступна ціна дозволяє використовувати її досить часто на своєму столі. Однак ми забуваємо про цей корисний продукт, вона не така популярна, як гречка або вівсянка. А даремно.

В основі перлової крупи - ячмінь, дуже давня і цінна культура. Зерно ячменю містить, крім клітковини, велику кількість білка – близько 15% в 100 г, для крупи це досить великий відсоток. Крім цього в ній є великий асортимент мінералів і вітамінів – калій, кальцій, залізо, фосфор, мідь, цинк, селен, вітаміни групи В,РР і Е.

Ми використовуємо в їжу ячмінь у вигляді двох круп - ячної та перлової. Залежно від способу обробки ячменю. Ячна крупа – це дроблене ячмінне зерно, за рахунок цього в ній залишається більше клітковини. А перлова – це очищені і частково шліфовані цілі зерна ячменю із залишками плодових і насіннєвих оболонок.

Перловку ще називають кашею краси. Вона містить амінокислоту лізин – речовину, необхідну для вироблення колагену. Саме лізин робить шкіру пружною, запобігає появі зморшок. А вітаміни В і Е в перловці допомагають зберегти здоровими нігті, волосся та шкіру.

Також в перловці міститься гордецін – природний антибіотик. Тому відвар з крупи і сама перлова каша допомагають боротися із запальними захворюваннями кишківника і шлунка та пригнічують ріст патогенної флори. Перлова каша нормалізує роботу шлунково-травного тракту, корисна у разі захворювання нирок і печінки, артритах, гепатиті, цукровому діабеті.

Перловка – одне з найкращих джерел клітковини серед круп. Але головне, що харчові волокна в цій каші включають бета-глюкан – розчинне харчове волокно, яке позитивно впливає на імунні клітини, знижує рівень глюкози в крові, впливає на ріст нормальної кишкової флори, має пробіотичний ефект, нормалізує рівень холестерину і глюкози в крові.

Як правильно готувати кашу

Передусім, перед варінням каші, замочіть її – на склянку промитої перлової крупи візьміть літр води і витримайте близько 10-12 годин. Тоді каша вариться швидко, зберігаючи всі свої корисні властивості і вийде круп'яна і смачна. Щоб отримати розсипчасту кашу, можна додати трохи олії.

З чим їсти перловку

Вона чудово поєднується з м'ясними або рибними стравами як гарнір. Перловку готують із м'ясом, грибами, овочами, зеленню. Є варіанти страви з фруктами чи сухофруктами. А ще з перловки можна приготувати котлети, супи, ризото. Крупою фарширують птицю. Перловку додають до фаршу для голубців.

Попри незаперечну користь крупи, у неї є низка протипоказань. Наприклад, у перловці міститься глютен, тому її не можна вживати у разі целіакії. Перлова крупа може викликати надмірне газоутворення, про це варто пам'ятати, якщо ви страждаєте розладом шлунково-кишкового тракту.

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