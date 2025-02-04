Чому виникає меланома ока: лікар-офтальмолог назвав основні симптоми та причини

Випадання поля зору, почервоніння, відчуття тиску в оці, періодична поява пелени перед оком можуть свідчити про різні офтальмологічні захворювання, зокрема і про меланому.

Чому виникає меланома ока та яке значення у цьому процесі відіграє регулярна профілактика, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Рак ока, тобто меланома – це рідкісне, але серйозне офтальмологічне захворювання, яке може розвиватися у:

райдужці, яка формує колір ока;

циліарному тілі, завдяки якому ми однаково добре бачимо на близьких та далеких відстанях;

судинній оболонці, що живить сітківку;

кон’юнктиві, яка забезпечує рух ока;

повіці.

Найважче діагностувати новоутворення в циліарному тілі, бо воно знаходиться глибоко в задній частині ока між склерою та сітківкою, має багато дрібних судин. Нерідко пухлина проростає крізь склеру, тільки тоді стаючи видимою для офтальмолога. Виявити її раніше практично неможливо.

Які симптоми свідчать про розвиток меланоми?

почервоніння ока і відчуття тиску;

зміна кольору райдужки;

поява родимки на кон’юнктиві;

погіршення зору, коли людині складно "перемикатися" з далеких відстаней на близькі й навпаки;

часті зовнішні крововиливи, які видно візуально;

періодичне виникнення спалахів, блимання, "мушок" ;

; пелена перед очима, яка згодом зникає (крововилив всередину ока, який візуально неможливо побачити);

викривлення ліній, двоїння зображень;

випадання поля зору;

сильний, нав’язливий біль.

Серед причин, які провокують розвиток меланоми ока виділяють спадковість, мутації в певних генах, вплив ультрафіолету. У деяких випадках встановити точну причину неможливо.

Лікування залежить від типу пухлини, її розміру, поведінки (росте вона чи не змінюється), розташування та загального стану здоров’я пацієнта. Наприклад, пухлини до 5 мм видаляють лазерним променем. Пухлини від 5 до 10 мм лікують за допомогою бета-аплікаторів – це спеціальна пластина, яку "пришивають" до ока, покриваючи нею новоутворення. Бета-промені поступово опромінюють пухлину, руйнуючи її. У випадку метастазування, коли аномальні клітини виходять за межі внутрішніх структур ока, око видаляють. Але є й інші методи лікування – хімієтерапія, кріотерапія, імунотерапія тощо.

Меланома, як правило, розвивається досить повільно. Якщо людина щороку відвідує офтальмолога, на черговому огляді (під час обстеження очного дна) він помітить появу новоутворення і запропонує деякий час за ним поспостерігати. Тобто людина обстежуватиметься трохи частіше, ніж раніше. Тактика спостереження допомагає вчасно помітити найменші зміни та почати лікування.

Якщо ж пацієнт відвідує офтальмолога рідко, часто змінює лікарів або не зберігає результати попередніх обстежень, дуже важко зрозуміти, чи є конкретне утворення новим. Око – маленький, але складно побудований орган зору.

Описані вище симптоми, як то почервоніння ока, відчуття тиску, періодична поява спалахів, "мушок" чи пелени не обов’язково свідчать про розвиток меланоми. Перед постановкою діагнозу лікар має зробити ряд обстежень, зокрема розширити зіниці й подивитися очне дно, щоб зрозуміти, з чим ці симптоми пов’язані насправді. Тому я не раджу "консультуватися" з Google, а за появи симптомів чи дискомфортних відчуттів, яких раніше не було, одразу звертатися до офтальмолога.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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