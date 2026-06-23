Чому вночі зуб болить сильніше: пояснює стоматолог

Зубний біль / © Credits

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Що провокує зубний біль вночі, чому він дійсно стає інтенсивнішим та як собі допомогти в домашніх умовах без шкоди для здоров’я ротової порожнини, розповів стоматолог-терапевт, ендодонтист стоматологічної клініки FrankoLab Олег Півторак.

Уночі зубний біль справді може посилюватися — це пов’язано зі зміною положення тіла.

Вдень, коли ми стоїмо або сидимо, сила тяжіння сприяє кращому венозному відтоку крові від голови. У положенні лежачи він дещо ускладнюється і кровонаповнення тканин голови та обличчя збільшується.

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Це призводить до підвищення тиску в тканинах зуба, зокрема в пульпі — м’якій тканині, яка містить кровоносні судини та нервові закінчення. Якщо вона запалена (пульпіт), судини розширюються, підвищується їхня проникність і тканини набрякають.

Оскільки пульпа розташована в закритому просторі, оточеному твердими тканинами зуба — дентином і емаллю, набряк може збільшувати внутрішньопульпарний тиск. Через це нервові волокна стискаються і біль посилюється.

Що може цьому передувати?

Серед основних стоматологічних причин виділяють:

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карієс — каріозний процес руйнує емаль і дентин, створюючи умови для проникнення бактерій у тканини зуба;

пульпіт — запалення пульпи (нервово-судинного пучка зуба), що найчастіше виникає як ускладнення глибокого карієсу;

апікальний періодонтит — запалення тканин навколо верхівки кореня зуба внаслідок поширення інфекції за межі кореневих каналів;

одонтогенний абсцес — обмежене скупчення гною в ділянці кореня зуба або прилеглих м’яких тканин;

тріщина чи скол зуба — утворюються мікропошкодження, через які всередину зуба потрапляють бактерії;

гінгівіт — запалення ясен, пов’язане з накопиченням бактеріального нальоту;

рецесія ясен з оголенням шийки або кореня зуба — оголений цемент кореня менш захищений до зовнішніх подразників, ніж емаль, тому підвищується чутливість зуба;

травма зуба — механічне пошкодження може викликати запалення пульпи або періодонта навіть через певний час після травмування.

Серед нестоматологічних причин зубного болю виокремлюють гайморит, запалення вуха або запалення лицевого нерва.

Для тимчасового послаблення зубного болю раджу прийняти ібупрофен чи парацетамол і спати з додатковою подушкою, щоб зменшити притік крові до запаленої пульпи. Також можна прополоскати ротову порожнину склянкою теплої води з чайною ложкою кухонної солі. Сольовий розчин зменшить бактеріальне навантаження на хворий зуб і тимчасово полегшить дискомфорт у яснах.

У жодному разі не прикладайте до ясен аспірин — ацетилсаліцилова кислота здатна спричинити хімічний опік слизової оболонки. На ураженій ділянці утворюється болюча виразка або рана, яка заживає дуже довго і спричиняє значно більше дискомфорту, ніж хворий зуб.

Якщо вночі зненацька з’явився зубний біль, запишіться до стоматолога на найближчу дату, щоб зрозуміти причину болю і почати лікування. Навіть якщо він минув або виникає періодично, це не означає, що проблема зникла. Наприклад, карієс на початкових стадіях можна вилікувати, поставивши пломбу. Якщо цього не зробити, він прогресуватиме. Тоді доведеться лікувати кореневі канали, а за значного руйнування видаляти зуб і думати про імплантацію або протезування.

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Олег Півторак

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