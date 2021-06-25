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Чому вода важлива для нашого організму

Чому вода важлива для нашого організму

Getty Images

Без води неможливе життя, бо вона необхідний учасник всіх процесів, які перебігають у нашому організмі.

Правильно вибудуваний питний режим поліпшує стан шкіри, рятує від зневоднення. Важливо знати, що вода знижує в'язкість крові, поліпшує мікроциркуляцію, завдяки цьому знижується ризик тромбоутворення, а значить ймовірність інсультів та інфарктів, поліпшується робота серця, зменшуються головні болі. Вона допомагає виводити токсини, тому обов'язкова рекомендація під час простудних захворювань - рясне пиття.

Навіть невеликий її дефіцит викликає втому, дратівливість або труднощі з концентрацією уваги. Недостатнє споживання води може проявлятися зниженням тиску, станом запаморочення, закрепами та утворенням каменів у нирках.

До дефіциту рідини особливо чутливі діти та літні люди. Зневодненням можуть сприяти деякі захворювання: наприклад, цукровий діабет або пієлонефрит.

Потребу у воді можна розрахувати за формулами чи орієнтуватися на відчуття спраги, колір сечі, кому як подобається. Але головне, що потрібно робити точно - її треба пити!

Найкраще вибирати звичайну воду для втамування спраги. Але можна надавати їй і різні смаки. Для цього підходять, наприклад, несолодкі ягоди або фрукти, овочі, трави - м'ята, петрушка, тархун, базилік. Для літа - це прекрасне рішення. Важливо в такі напої не додавати цукор. Такий напій в літню спеку замінить чай або каву.

© facebook.com/svetlanafus
facebook.com/svetlanafus

Без води нам не обійтися ніяк! Пийте воду, вона наповнює нас здоров’ям.

Більше порад про здорове харчування читайте на сторінці Світлани Фус facebook.com/svetlanafus

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