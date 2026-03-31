Чому ви прокидаєтесь з головним болем і що з цим робити

Чому ви прокидаєтесь з головним болем

Якщо ви регулярно прокидаєтеся з головним болем, варто звернути увагу на свій сон, про це розповіло видання Cleveland Clinic. Хронічні головні болі, особливо ті, які виникають одразу після пробудження, можуть сигналізувати про порушення сну, повідомляє Ненсі Фолдварі-Шефер, лікарка та директорка Центру розладів сну.

Головний біль вранці буває різний, тож важливо розуміти його тип:

Мігрень — біль, що пульсує в одній точці голови, часто супроводжується нудотою та запамороченням.

Напружений головний біль — відчуття стискання всього черепа, біль може бути від слабкого до сильного.

Кластерний головний біль — гострий біль з одного боку голови, який зникає та повертається знову, триває від 15 хв до 4 годин.

Гіпнічний головний біль — рідкісний, але виникає саме вночі та може повторюватися кілька разів за ніч.

Розуміння типу болю — перший крок до з’ясування причини.

Причини ранкового головного болю

Безсоння та проблеми зі сном. Нестача сну підвищує ймовірність напруженого головного болю, а хронічні болі ускладнюють засинання. Так виникає замкнене коло. Навіть добре виспані люди можуть прокидатися з мігренями чи кластерними болями.

Сонна апное. За апное люди уві сні періодично перестають дихати. Серед симптомів спостерігається хропіння та ранковий біль голови, який зазвичай минає протягом 4 годин. Лікування апное часто усуває головний біль.

Синдром «голови що вибухає». Незвичний розлад, коли під час переходу від сну до пробудження людина чує уявний вибух або різкий звук. Біль зазвичай слабкий чи відсутній, але іноді виникає короткий різкий біль.

Надмірний сон. Не тільки недосипання, а й перевищення звичайного часу сну може порушити циркадні ритми, викликати втому та головний біль.

Скрегіт зубів (бруксизм). Неконтрольоване стискання щелепи та скрегіт зубів уві сні створюють напругу у м’язах обличчя та голови, а це провокує головний біль або мігрень.

Алкоголь. Навіть один коктейль може спричинити ранковий біль голови через зневоднення та вплив спирту на судини головного мозку.

Як полегшити ранковий головний біль

Дотримуйтеся регулярного графіка сну, лягайте та прокидайтеся в один і той самий час.

Ведіть щоденник мігрені, фіксуйте час, тривалість і можливі тригери.

Обмежте споживання алкоголю, особливо вечорами.

Пийте достатню кількість води та дотримуйтеся збалансованого харчування.

Коли звернутися до лікаря

Якщо головний біль триває, не минає після змін способу життя чи з’являється 3 та більше разів на тиждень, обов’язково зверніться до лікаря. Можливо, причина — безсоння, апное чи бруксизм, тож потрібне спеціалізоване лікування.

Ранковий головний біль — не завжди нешкідливий симптом. Слухайте своє тіло, відстежуйте симптоми та не соромтеся звертатися за медичною допомогою.