Чому є люди, які їдять усе і не гладшають: відповіла Аніта Луценко

Зіркова тренерка та співавторка книжок про їжу на своїй сторінці в Instagram пояснила, чому деякі люди можуть багато їсти, але це ніяк не впливає на їхню вагу.

Досить часто я чую, що людина не може протистояти їжі через те, що бачила людей, які їли багато їжі перед нею і вони худі, тому вона не бачить сенсу їсти нормально і тренуватись, бо явно можна інакше.

Почнемо спочатку. Є закони на цій Землі. Енергія (жир) не може з’являтись нізвідки. Наше тіло влаштовано таким чином, що кількість калорій, які в нас потрапили, менша, ніж ті, які організм витратив на своє існування: дихання, рух крові, роботу мозку, м’язів, тощо - то ми худнемо! Якщо зайшло більше (і неважливо з моркви, білку чи з торта) - ми запасаємо енергію у вигляді жиру.

Чому людина може їсти багато, а худорлява:

рівень її стресу дуже великий і вона наче увесь час на біговій доріжці - з високим пульсом, адреналіном, тиском. Постійний страх, стрес;

хвороба щитоподібної залози - гіпертеріоз ;

; людина перед вами їсть велику кількість чогось - це не означає, що увесь інший час вона робить те саме;

булімія - їсть багато, потім шляхом блювання позбувається;

людина може мати якийсь свій режим харчування: 1 день їм, 2 дні голодую;

повірте, люди часто їдять не так, як кажуть, наприклад, гладкі люди часто не їдять перед кимось, але наїдаються наодинці.

Тож висновок. Не дивіться на когось. Ви ніколи не знаєте, чи не перебуває людина у тяжкому стресі. Нормальний режим харчування і більш-менш збалансоване харчування дають змогу бути здоровим і струнким. Не шукайте магії там, де її немає.

Однак кожного разу, коли я бачу, що людина дуже різко схудла - в мене в голові одна думка: "щось трапилось"

Водночас є ще один важливий момент: щоб бути струнким (в нормі зросту і ваги) не є обов’язковим обмежувати себе в продуктах, що зазвичай в голові більшості належать до "заборонених" для стрункості. Скільки разів я чула: "а ви таке їсте?", "а це ж шкідливо?", "а від цього ж гладшають", "я ніколи не думала що ви їсте сирники, макарони, бургери, піцу". Але правда в тому, що будь-яка їжа, яка не поглинається відрами - нормальна! І немає чогось від чого ти пухнеш, а від іншого худнеш. Важливий баланс. Тож іноді люди можуть сприймати досить здивовано, що струнка людина просто нормально харчується не має табу на деякі "некорисні" продукти.

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