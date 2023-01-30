Чому їсти потрібно за 3-4 години до сну і як це впливає на наш організм

Дієтологиня Світлана Фус розповіла як це просте правило харчування впливає на наше здоров'я та самопочуття.

Ймовірно ви вже не раз чули рекомендацію, що вечеряти потрібно за 3-4 години до сну. Але чому саме такий інтервал часу? Це пов'язано з гормональною системою нашого організму, роботою травної системи. У вечірній час у нас повинні активізуватися "нічні гормони": мелатонін і соматотропний гормон, які запускають використання організмом запасів жиру на енергетичні потреби. Але злагоджена робота цих гормонів можлива лише тоді, коли ми дотримуємося режиму харчування і режим сну.

Спати ми повинні лягати в той же день, коли і прокинулися. Тобто найоптимальніший час відходу до сну 23:00. Згідно циркадних ритмів, підшлункова залоза повинна знижувати свою активність не пізніше 21:00 (рівень інсуліну, який виділився на останній прийом їжі повинен плавно знизитися і нормалізувати кількість глюкози в крові). На формування і перетравлення харчової грудки необхідно близько 3-4 годин, в залежності від того, які продукти ви вибрали на вечерю.

Звідси, шляхом нескладних арифметичних дій, знаходимо, що вечеря повинна бути за 3-4 години до сну, тобто 23:00-4 (3) години = 19:00 (20:00). Це стосується всіх: і тих, що худнуть і просто тих, хто хоче бути здоровими.

Що ж з'їсти на вечерю, яким продуктам віддати перевагу? А ось тут вже все дуже індивідуально, потрібно самостійно простежити за реакцією організму і підібрати свій варіант. На що потрібно звернути увагу: вечеря повинна давати ситість і комфорт шлунково-кишкового тракту, але не набряклість і + на вагах вранці.⁣

За класикою жанру на вечерю я рекомендую білок + овочі. Білок потрібно вибирати більш легкозасвоюваний: рибу, м'ясо птиці, яйця.

Якщо після вживання сирих овочів на вечерю відчуваєте дискомфорт в шлунку або кишківнику і з'являється відчуття голоду, овочі ліпше використовувати приготовані (на пару або тушковані/запечені). Обов'язково додавайте і жири.⁣⁣

Декому для ситості можна додати також кашу або цільнозерновий хліб (близько 50 г). Вибирайте крупи з низьким глікемічним індексом: гречка, кіноа. Комусь комфортно на вечерю використовувати лише кашу і овочі.

Більше порад про здорове харчування читайте на сторінці Світлани Фус facebook.com/svetlanafus.

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