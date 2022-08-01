Чому їсти смажене шкідливо

Кажуть, що смажене шкідливе для здоров'я. А ви замислювалися, чому? Давайте розберемося, адже є декілька причин хвилюватися.

1. Жирність. Смажать традиційно на рослинній олії або тваринному жирі. Відповідно, смажене блюдо жирніше, наприклад, вареного. Процес смаження змінює якість їжі і в рази збільшує її калорійність, з'являється надлишок жиру в їжі. Що ми можемо робити? Найпростіше і радикальне - використовувати інші способи приготування їжі.

2. Обвуглювання. Смачна хрустка скоринка має дуже низьку поживну цінність. Чим глибше просмажена і товстіша скоринка, тим менше білка засвоїть ваш організм з такої їжі. Неприємно і шкідливо.

3. Канцерогени. Це речовини, які можуть утворюватися з жиру під час смаження та дійсно дуже отруйні. Як вони з'являються? У кожного жиру/олії своя "точка димлення". Це температура, під час якої олія в буквальному сенсі димить. Напевно ви бачили це на власні очі. Саме після точки димлення в жирі лавиноподібно утворюються канцерогени. Задиміла олія на сковороді? Виливайте її, тепер вона отруйна!

Точка димлення рослинної олії і тваринного жиру в кожного своя. У звичної для нас рафінованої соняшникової вона становить близько 230 градусів. А ось, наприклад, у популярної нині оливкової олії "екстра вірджин" - від 160 до 216 градусів. Тваринні жири димлять за 150-250 градусів.⁣⁣

Скоринка утворюється за температури близько 140-160 градусів Цельсія. Однак на плиті сковорода може розжаритися і до 300 градусів, тому будь-який жир можна перегріти. Чим темніший колір скоринки вашої їжі, тим більше шкідливих речовин (канцерогенів) у ній міститься.⁣⁣⁣⁣

Смаження буде простим процесом тільки у разі дотримання певних умов. А саме⁣⁣ якщо у вас немає проблем зі здоров'ям, ви вживаєте помірно смажену їжу, ви готуєте на невеликій кількості олії і слідкуйте за температурою смаження. Тоді вам немає про що турбуватися. В іншому випадку є всі шанси зробити страву не лише надмірно жирною, але і отруйною.

Під час нагрівання до високих температур жири і олії окислюються, вступають в реакцію з киснем та формують такі речовини як альдегіди та ліпідні пероксиди. Більша небезпека криється в утворюваних альдегідах. Вживання їх в їжу, або їх вдихання призводить до підвищеного ризику онкологічних захворювань, хвороб серця та деменції. Окрім цього смаження приводить до утворення в продуктах з високим вмістом крохмалю небезпечного канцерогену акриламіду. Його найбільший вміст виявляться в картоплі, крупах, пирогах, які готувалися за температури понад 120 градусів за Цельсієм.

Будьте здорові. Слідкуйте за тим, що ви їсте!

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