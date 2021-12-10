Чому жінки летять лікуватися до Ізраїлю?

Увага! Не займайтеся самолікуванням. Про методи діагностики, чек-ап-програми та сучасну терапію ви можете дізнатися у профільних медичних працівників.

У світі є лише кілька країн із чіткою медичною "спеціалізацією", які приваблюють широку аудиторію медичних туристів. Ізраїль стоїть на першому місці у списку таких країн. І справа не лише у репутації чи маркетингу комерційних організацій, розташованих на території держави. У чому ж причина популярності Ізраїлю?

Клініки

По-перше, у клініках. Це організації, які практикують новітні методики лікування, у тому числі у галузі онкологічних захворювань. Інновації означають не тільки більш високий відсоток ремісій та зростаючі шанси на одужання незалежно від типу недуги.

Йдеться про активну інтеграцію нових методик лікування та підходи, завдяки яким вдається досягти важливих результатів – визначати захворювання на ранніх стадіях, пропонувати лікування без операцій у тих випадках, коли раніше доводилося "різати", а також об'єктивно підвищувати ефективність терапії.

Звичайно, інновації безпосередньо зачіпають оснащення клінік та область застосування медикаментозних препаратів – клініки в Ізраїлі серед перших починають використовувати революційні технології та препарати, що не мають аналогів в інших країнах. Такі технології та підходи починають з'являтися та сертифікуватися за кордоном лише через 2-5 років.

Одна з клінік в Ізраїлі, яка займається лікуванням онкології та раку грудей зокрема, а також працює із пацієнтами з-за кордону - https://assuta-clinic.org.il/.

Лікарі

По-друге, це лікарі. Навіть найпередовіша у технологічному відношенні клініка не може лікувати з максимальною ефективністю без кваліфікованого персоналу. Більше того, найчастіше саме від досвіду лікаря вдається правильно визначити хворобу, призначити, а при необхідності коригувати терапію.

Ізраїль має документальні підтвердження кваліфікації своїх лікарів – він займає перше місце за кількістю опублікованих наукових праць, включаючи праці у нових напрямках діагностики, терапії та реабілітації. Саме сюди їдуть не лише лікуватися, а й навчатись медичному ремеслу.

Як результат – клініки Ізраїлю, якщо ми говоримо про найкращих представників індустрії, демонструють максимальні показники виживання (2 місце у світі) та ремісій у разі онкологічних захворювань, які часто лікуються без необхідності операцій.