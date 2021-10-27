Чому журавлина - універсальна ягода

Журавлина - смачна і універсальна осіння ягода. Морси, кваси, пиріжки, варення, квашення, салати, м'ясні страви і навіть супи – все це можна приготувати, використовуючи цю ягоду.

У цих ягодах присутня колекція корисних речовин. Вони багаті органічними кислотами, містять досить велику (стосовно інших ягід) кількість пектинів. Вітамінна частина журавлини представлена вітамінами групи B (B1, B2, B5, B6), Е, К1 (філохінон) і достатнім запасом вітаміну C (порівняно з лимонами, апельсинами, грейпфрутами і садовою суницею). Журавлина містить калій 4,8% в 100 г добової потреби, трохи менше фосфору, кальцію та заліза.

Проантоціани (антиоксиданти) в складі ягід знешкоджують бактерії, що провокують інфекції сечовидільних шляхів. Тому журавлину використовують як засіб боротьби з хворобами сечостатевої системи (наприклад, циститами).

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Журавлинний сік вважається профілактичним засобом від інфекційних захворювань, а у разі лікування антибіотиками посилює їхню дію. Це завдяки двом поліфенолам: ресвератролу та птеростильбену, які містяться в цій чудовій ягоді. Перша речовина раніше виявлена в червоному винограді, друга - в лохині. А в журавлині є обидві! Вони допомагають імунітету боротися з мікробами.

Чай зі свіжих чи засушених ягід використовують як жарознижувальний та протизапальний засіб, тому що ягоди багаті на природний поліфенол міріцетін, який має такі властивості. А ще сік журавлини запобігає утворенню зубного нальоту і розвитку карієсу теж завдяки властивостям міріцетіну.

Через вміст кверцитину та катехінів ягоди журавлини запобігають розвитку злоякісних пухлин, особливо легень, товстого кишківника, захищають від хвороб серце та укріплюють судини.

Зараз у сезон більш корисно ласувати свіжими ягодами, до того ж ліпше не з цукром, а з медом, що підсилить загальнозміцнювальну дію ягід і найкраще захистить слизову оболонку шлунка від надлишку кислоти. До того ж мед сам має виражену біологічну активність.

Один із найкращих способів зберегти практично весь комплекс біологічно активних речовин, включаючи аскорбінову кислоту, — додавати журавлину до квашеної капусти. У процесі заквашування (молочнокислого бродіння) вітамін С в моркві, капусті та ягодах зберігається довше.

Журавлина - один із найголовніших подарунків осені. Нехай ця ягідка частіше гостює на вашому столі!

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