Чому жінкам потрібно більше спати, ніж чоловікам

Здоровий сон / © Associated Press

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Експерти рекомендують однакову кількість сну як для чоловіків, так і для жінок, але дослідження показують, що коливання жіночих гормонів протягом життя може вплинути на режим сну.

Про те, які особливості режиму сну мають жінки й чоловіки, розповідає Healthline .

Хоча як чоловікам, так і жінкам зазвичай потрібна однакова кількість сну, нові дослідження показують, що жінки можуть заазнавати порушень із ним частіше, ніж чоловіки. Це може бути наслідком поєднання біологічних, гормональних і соціальних факторів, які впливають на їхній режим сну.

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Розуміння цих відмінностей має вирішальне значення для розв’язання проблем зі здоров’ям, пов’язаних зі сном, та оптимізації гігієни сну, гарантуючи, що люди будь-якої статі отримують відпочинок, необхідний для загального добробуту.

Скільки сну потрібно жінкам

Сучасні дослідження показують, що жінкам потрібно щонайменше 7–9 годин сну щоночі. Насправді вони показують, що жінки, які сплять понад 9 годин, можуть бути сприйнятливішими до ожиріння та інших проблем зі здоров’ям.

Незважаючи на те, що рекомендована тривалість сну становить 7–9 годин, дослідження показали, що близько 30% дорослих не висипаються, оскільки середня тривалість їхнього сну виходить за межі цих рекомендованих годин на ніч.

Крім того, навіть у тих, хто зазвичай спить 7–9 годин у середньому, близько 40% ночей однаково виходять за межі цього діапазону. Лише 15% учасників вдається спати від 7 до 9 годин принаймні 5 ночей на тиждень, а це свідчить про те, що значна частина населення не завжди дотримується рекомендованої тривалості сну.

Дослідження також виявило, що учасниці-жінки спали значно довше, ніж учасники-чоловіки, хоча вони все ще стикалися з проблемами постійного дотримання рекомендованих рекомендацій щодо сну.

В чому різниця

Хоча чоловікам і жінкам, здається, потрібна однакова кількість сну, дослідження показали, що гормональні відмінності у жінок, зокрема пов’язані з естрадіолом, можуть впливати на якість та ефективність сну.

Ці гормони впливають на консолідацію сну та цикли сон–неспання, сприяючи відмінностям у моделях сну на різних етапах життя, як-от:

статеве дозрівання

менструація

вагітність

перименопауза

менопауза

Гормональні фактори

Дослідження показують, що гормональні коливання на різних етапах життя можуть суттєво впливати на сон. Наприклад, менструація, особливо під час передменструальної фази, може ускладнити повноцінний нічний відпочинок.

Вагітність також змінює рівень гормонів, що призводить до:

втоми

сонливості

частого сечовипускання (яке викликає багато нічних походів до туалету)

синдрому неспокійних ніг

проблем із диханням

Коли жінки вступають у перименопаузу та менопаузу, коливання гормонів можуть викликати такі симптоми, як припливи й нічна пітливість, що може порушити сон.

Підвищений ризик розладів сну

Дослідження показало, що жінки на 58% частіше страждають від безсоння порівняно з чоловіками, що може змусити їх виспатися, намагаючись надолужити години неспання в ліжку.

Фактично дослідження показує, що жінки частіше відчувають усі типи порушень сну порівняно з чоловіками, включно з синдромом неспокійних ніг та апное сну. Це може призвести до того, що жінкам знадобиться більше сну, щоб відпочити.

Згідно з дослідженнями, жінки частіше втрачають сон, ніж чоловіки, після народження дитини. Також новоспечені мами, як з’ясувало дослідження , відчувають на 42 хвилини більше зниження сну, ніж молоді батьки.

Скільки вам потрібно спати

Ваші потреби у сні, як і ваше тіло, змінюються з віком через такі чинники, як гормони, звички способу життя і захворювання.

Це загальні рекомендації щодо сну для різних вікових груп, незалежно від статі та гендеру:

від народження до 3 місяців: 14–17 годин

4–11 місяців: 12–16 годин

1–2 роки: 11–14 годин

3–5 років: 10–13 годин

6–12 років: 9–12 годин

13–18 років: 8–10 годин

18–64 роки: 7–9 годин

65 років і старше: 7–8 годин

Поради для кращого сну

Гарний нічний сон може вплинути на ваші настрій, рівень енергії та продуктивність. Це також може допомогти зберегти ваше тіло здоровим і краще боротися з хворобами.

Ось кілька порад, які допоможуть вам покращити гігієну сну, незалежно від статі чи гендеру:

Дотримуйтеся постійного часу сну і пробудження. Це означає лягати спати в один і той самий час щовечора і вставати в той самий час щоранку. Так, вихідними теж.

Створіть гарні умови для сну. Ідеальне середовище для сну сприяє кращому висипанню. Ви можете покращити атмосферу у спальні, подбавши про те, щоб у вашій кімнаті було тихо, темно й комфортно, за допомогою затемнених жалюзі, постільної білизни та зручного матраца.

Пам’ятайте про те, що ви їсте і п’єте перед сном. Якщо лягати спати після ситної вечері або вживання кофеїну, це може призвести до поганого сну. Намагайтеся не їсти принаймні за 3 години перед сном та обмежте вживання кофеїну. Уникати алкоголю перед сном також є гарною ідеєю.

Зменште вплив синього світла перед сном. Таке світло порушує циркадний ритм, змушуючи ваше тіло думати, що ще день, і тому вам важче заснути. Уникайте використання ґаджетів, включно з телевізором, телефоном та іншими пристроями, принаймні за дві години до сну, щоб зменшити вплив синього світла.

Зробіть щось розслаблювальне перед сном. Доведено, що приймання гарячої ванни або душу перед нічним відпочинком допомагає людям швидше засинати та отримати спокійніший і глибший сон. Серед інших популярних порад — читання, глибоке дихання та медитація.

Потренуйтеся. Якщо ви не тренуєтеся безпосередньо перед сном, регулярні фізичні вправи можуть допомогти вам легше заснути. Це також знижує рівень стресу та тривоги, які можуть вплинути на сон.

Поговоріть зі своїм лікарем. Основні захворювання і певні ліки можуть сприяти поганому сну. Проконсультуйтеся з ним, якщо вам важко засинати або ви прокидаєтеся втомленими після нічного сну.

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