Чому знижений чи підвищений внутрішньоочний тиск псує зір: пояснює офтальмолог

Розмитість зору, постійний головний біль та біль в очах, швидка втомлюваність під час роботи за комп’ютером можуть бути ознаками підвищеного або зниженого внутрішньоочного тиску. В нормі очі не повинні боліти, швидко втомлюватися, червоніти, набрякати тощо.

Що таке внутрішньоочний тиск, як розпізнати його підвищення або зниження та чому це важливо для збереження зору, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Підвищений очний тиск: причини і симптоми

У людському оці постійно утворюється водяниста волога. Це прозора рідина, яка живить око і підтримує його форму, постійно омиваючи рогівку, кришталик та склоподібне тіло.

Водяниста волога виробляється в певній кількості, після чого в тій самій кількості виводиться із передньої частини ока через спеціальні дренажні канали. Завдяки балансу рівномірного притоку й відтоку рідини внутрішньоочний тиск (ВОТ) залишається в межах норми. Якщо порушується вироблення або відтік водянистої вологи, цей баланс руйнується.

Підвищений очний тиск свідчить про суттєве сповільнення відтоку рідини, яка накопичується і стискає судини та зорові нервові волокна. Саме так розвивається глаукома, яка без вчасного лікування призводить до ушкодження зорового нерву та повної його атрофії, а це своєю чергою є причиною незворотної сліпоти.

Серед причин, які сприяють підвищенню внутрішньоочного тиску, я виділяю:

офтальмологічні хвороби очей – наприклад, катаракта, первинна закритокутова глаукома, синдром депресії пігменту, далекозорість;

запальні хвороби очей, наприклад, увеїт – запалення судинної оболонки ока;

травми очей, після отримання яких порушується вироблення водянистої вологи або її відтік;

травми голови або внутрішньочерепна гіпертензія (підвищення внутрішньочерепного тиску);

мігрень;

хронічне підвищення артеріального тиску – гіпертонія;

цукровий діабет;

порушення роботи щитоподібної залози, наприклад, Базедова хвороба або гіпотиреоз;

порушення гормонального балансу під час вагітності або менструальної паузи;

отруєння хімічними препаратами;

тривале приймання кортикостероїдів.

Про підвищення очного тиску свідчать такі симптоми:

відчуття розпирання, здавлювання, тяжкості в очах;

швидка стомлюваність очей під час роботи за комп’ютером або читання;

головний біль, який віддає в очі;

болі в надбрівних дугах та скронях;

незначне зниження гостроти зору;

періодична поява туману перед очима;

почервоніння очних яблук;

розмитість зору після пробудження з подальшим поверненням чіткості;

поява райдужних кіл навколо освітлювальних приладів;

звуження поля зору;

погіршення сутінкового зору.

Внутрішньоочний тиск може підвищуватися епізодично, періодично або бути таким завжди. У разі стабільного підвищення постійний головний біль, біль в очах, швидка втомлюваність стають частиною життя людини.

Знижений очний тиск: причини і симптоми

Знижений внутрішньоочний тиск зазвичай виникає через нестачу водянистої вологи. Таким чином тканини ока недостатньо живляться, око зменшується або западає.

До цього може призвести:

хронічне зниження артеріального тиску – гіпотонія;

знижений внутрішньочерепний тиск;

відшарування сітківки або судинної оболонки;

хронічне запалення;

проникні травми і чужорідні тіла в оці;

діабетичний кетоацидоз – гостре ускладнення діабету;

вікові зміни циліарного тіла та м’яза;

хірургічне втручання тощо.

Знижений ВОТ зустрічається рідше, ніж підвищений і, як правило, діагностується після 50 років. Хоча бувають і винятки.

Зниження тиску може відбутися різко і помітно, якщо пацієнт травмував око. Або повільно і непомітно, якщо в людини протягом тривалого часу спостерігається низький артеріальний тиск чи є серйозні хронічні захворювання.

Знижений внутрішньоочний тиск призводить до спотворення сітківки, кришталика або рогівки. Тому вкрай важливо не ігнорувати симптоми, які свідчать про погіршення зору. Зокрема:

поява «мушок» та плавучих помутнінь перед оком;

стійкий біль в очах;

почервоніння і подразнення очей;

набряк рогівки;

погіршення чіткості зору;

зменшення очного яблука;

слабку реакцію зіниці на світло.

Лікування та профілактика

Підвищення або зниження внутрішньоочного тиску не є нормою, а тому потребує корекції. Як правило, спочатку я призначаю пацієнтові очні краплі, які нормалізують очний тиск. Якщо медикаментозна терапія не дає потрібного результату, розглядаємо лазерне або хірургічне лікування.

Операції на очах завжди викликають багато страхів та сумнівів. Люди бояться, що після втручання зір погіршиться, тому зволікають – роблять вправи, компреси із сирої картоплі, закапують очі соком вера, приймають вітамінні комплекси, шукають знахарів абощо. Але таким чином вони втрачають дорогоцінний час та кошти даремно.

за появи симптомів підвищення або зниження внутрішньоочного тиску потрібно:

звернутися якомога скоріше до лікаря-офтальмолога і пройти діагностику зору;

встановити причину підняття або підвищення ВОТ;

почати лікування.

Якщо у пацієнта є супутні неофтальмологічні хвороби такі, як, наприклад, гіпертонія чи гіпотонія, які безпосередньо впливають на підвищення або зниження ВОТ, необхідно зайнятися їхнім лікуванням. Адже порушення очного тиску – це не причина, а результат.

Задля профілактики я раджу:

1. чергувати роботу та відпочинок: 30-40 хвилин працюєте чи навчаєтеся, 10-15 хвилин відпочиваєте;

2. дотримуватися дистанції: відстань між очима та книжкою або телефоном має бути мінімум 40 см;

3. виконувати йогу для очей;

4. збалансовано та різноманітно харчуватися: споживати моркву, гарбуз, броколі, капусту, шпинат, рибу, чорний шоколад із високим вмістом какао-бобів, чорницю, смородину;

5. щороку перевіряти зір, щоб своєчасно профілактувати розвиток офтальмологічних захворювань або лікувати наявні хвороби, аби в майбутньому уникнути сліпоти.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть свій зір та будьте здоровими!

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