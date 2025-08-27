Чи безпечно їсти авокадо щодня: що кажуть експерти

Авокадо / © Associated Press

Реклама

Авокадо, відоме як найкраща добавка до тостів, картопляних оладок та салатів, настільки смачне та універсальне, що ви можете спокуситися їсти його щодня, але чи корисно це?

GoodHousekeeping розпитав експертів.

Відповідь залежить від ваших індивідуальних потреб та цілей, за словами Джеррі Френч, магістрині наук, дієтологині.

Реклама

Харчова цінність авокадо

Цей популярний фрукт, описаний Френч як «корисна їжа з багатьма перевагами», вирощується в теплому кліматі, і зазвичай він у сезоні з кінця весни до кінця літа. Незважаючи на те, що існує понад 500 різних видів авокадо, сорт Хасс, ймовірно, саме те, що ви знайдете в продуктовому магазині. Ось що міститься в одному очищеному авокадо:

Калорії: 322

Жири: 29 г

Клітковина: 14 г

Реклама

Вуглеводи: 17 г

Білки: 4 г

Чи безпечно їсти авокадо щодня

Так, наведені вище цифри створюють враження, що авокадо містить багато жиру. Однак вони багаті на мононенасичені жири, які вважаються корисними, особливо для вашого серця. Фактично, дослідники виявили, що ті, хто їв еквівалент одного авокадо на тиждень, мали на 16% нижчий ризик серцево-судинних захворювань та на 21% нижчий ризик ішемічної хвороби серця порівняно з тими, хто його не їв. Вони також виявили, що люди, які замінювали на авокадо половину порції маргарину, вершкового масла, яйця, йогурту, сиру або обробленого м’яса щодня, мали на 16-22% нижчий ризик серцевих захворювань.

Більше того, авокадо має низький глікемічний індекс, якщо ви контролюєте рівень цукру в крові. Цікаво, що дослідження 2023 року показало, що ті, хто їв авокадо, мали на 20% нижчий ризик розвитку діабету протягом 6 років, ніж люди, які не їли його. Люди, у яких діагностували переддіабет і які їли авокадо до дослідження, мали на 31% нижчий ризик розвитку повноцінного діабету протягом 6-річного спостереження.

Реклама

Авокадо також багате на інші поживні речовини, такі як фолат, вітамін B6, вітамін C, вітамін K, марганець, мідь, цинк, натрій, калій, фосфор, магній, залізо та кальцій. Авокадо містить каротиноїди, такі як бета-каротин (антиоксидант, відомий своїм захистом від деяких видів раку та серцевих захворювань), а також лютеїн та зеаксантин (які важливі для здоров’я очей та запобігання таким захворюванням, як макулярна дегенерація).

Загалом, Френч каже: що майже всім можна їсти авокадо щодня, але не три авокадо на день. Вона рекомендує замінити оброблену їжу, яку ви регулярно їсте, авокадо.

Тим не менш, існують певні стани, коли людям не слід їсти їх щодня. Будь-кому з проблемами нирок, можливо, потрібно стежити за рівнем калію, а людям, які дотримуються дієт з низьким вмістом жиру або низькою калорійністю, слід контролювати порції, каже Брук Левенштейн, дипломована лікарка, клінічна нутриціологиня, експертка з харчування. У таких випадках розумно бути особливо уважним до того, скільки авокадо ви їсте.

Як їсти авокадо

По-перше, переконайтеся, що воно стигле: якщо трохи стиснути його, а шкірка темно-зелена, це означає, що його можна їсти. Якщо авокадо тверде, просто покладіть його в паперовий пакет і поставте на підвіконня або стільницю на кілька днів — і воно одразу достигне.

Реклама

Наступний крок — нарізати його, що вимагає певної практики. Спочатку розріжте авокадо навпіл уздовж і обережно вийміть кісточку. Потім ложкою вийміть м’якоть авокадо та покладіть її на обробну дошку. Нарешті, наріжте авокадо на потрібні шматочки.

У салатах: збризніть лимонним соком свіжий шматочок, посипте його сіллю та перцем, а потім додайте до салату.

У сальсі: французи люблять їсти нарізані авокадо та змішані з квасолею, кукурудзою та помідорами.

На тості: розімніть авокадо, потім додайте приправи, такі як лимонний перець, часникову сіль або каджунську приправу, і намажте її на улюблений хліб.

У смузі: змішайте авокадо з листовою зеленню, невеликою кількістю фруктового соку та води, щоб отримати ароматний смузі на ходу.

Грильований: Покладіть скибочки на гриль, а потім посипте ними курку.

Запечений: Запікайте авокадо, фаршировані комбінацією фаршу та сиру.

Як використовувати авокадо, щоб ваш наступний прийом їжі був надзвичайно поживним

Френч застерігає, що хоча авокадо є корисним вибором, компанія, в якій він перебуває, може бути проблемою. Іншими словами, подумайте, з чим ви його поєднуєте. Наприклад, додавання авокадо до вашого улюбленого салату, а потім заливання його обробленою заправкою для салату, не так корисно. Гуакамоле — ще один приклад. Хоча гуакамоле корисний, переїдання чипсів разом із ним — це перекус не на кожен день.

Висновок експертів та досліджень досить очевидний: авокадо можна їсти щодня, з одним застереженням. Те, що щось корисне, не означає, що більше — краще. Тож незалежно від того, чи нарізаєте ви його скибочками, кубиками, подрібнюєте, розминає, готуєте на грилі, запікаєте чи смажите, авокадо може бути здоровим доповненням до більшості планів харчування.