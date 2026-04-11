Чи допомагають гарячі ванни краще та швидше бігати / © Credits

Реклама

Десятиліттями професійні бігуни їздили по всьому світу, щоб тренуватися у горах на великій висоті. Там менше кисню у повітрі, тож організм реагує збільшенням кількості червоних кров’яних тілець — клітин, які переносять кисень. Коли спортсмени повертаються на рівень моря, їхня підвищена здатність переносити кисень дає помітну перевагу у витривалості.

Проте висотні тренування — задоволення дороге та складне, а для більшості марафонців це просто не варіант. Тоді на допомогу можуть прийти звичайний душ і ванна, про це розповіло видання RTÉ.

Гаряча альтернатива

Було проведено дослідження у якому групу добре тренованих бігунів попросили продовжувати звичний режим тренувань, але додати лише одне — гарячі ванни п’ять разів на тиждень протягом п’яти тижнів. Вода була звичайною, у домашній ванні, нагріта до 40°C. Кожне приймання ванни тривало 45 хв і проводилося після тренування.

Реклама

Дослідники вимірювали кілька маркерів витривалості, як от обсяг червоних кров’яних тілець, структуру серця та максимальне споживання кисню (VO₂max) — ключовий показник аеробної форми.

Що показало дослідження

Після п’яти тижнів бігуни мали значно більший обсяг червоних кров’яних тілець, тобто більше кисню у крові. Як це можливо, якщо кисень у гарячій ванні не обмежений. Справа у плазмі крові, після однієї ванни вона розширюється та тимчасово розводить кров’яні тільця. Організм сприймає це як сигнал до виробництва нових червоних кров’яних тілець для відновлення балансу.

Ще одним відкриттям стало збільшення об’єму лівого шлуночка серця, основної камери, яка качає кров. Більше крові — більше кисню для м’язів.

В результаті VO₂max бігунів підвищився у середньому на 4%, а швидкість у тестах на біговій доріжці зросла. Для підготовлених спортсменів це вагоме покращення і все це без збільшення пробігу чи інтенсивності.

Вадливість дослідження

Реклама

Гарячі ванни можуть стати низькоударним способом поліпшення витривалості без ризику перевантаження м’язів і суглобів. Доступність такого методу очевидна, у більшості є вдома ванна. На відміну від висотних таборів, витрати мінімальні, а користь — реальна.

Втім, є й обмеження, дослідження застосовувало конкретний протокол у 40°C, 45 хв, п’ять разів на тиждень, п’ять тижнів. Чи працюватимуть коротші сесії, нижча температура чи сауна, поки невідомо. Крім того, важлива безпека, потрібно стежити за гідратацією та не перегріватися.

Іноді, щоб покращити результат, не обов’язково більше бігати. Гарячі ванни можуть стимулювати організм так само як тренування на висоті, зробити ваше тіло витривалішим і готовим до марафонів. Для тих, хто шукає простий та доступний спосіб підтримати тренування, це варіант, який точно вартий уваги.