Чи корисна курка-гриль: що кажуть дієтологи

Не можна заперечувати привабливість курки-гриль на вечерю. Ви можете мати ідеально приправлену — і приготовану — курку на своєму столі, лише швидко зайшовши до місцевого продуктового магазину. Але чи можна вважати таку вечерю здоровою?

Відповідь на це питання разом з експертами шукав GoodHousekeeping.

Що таке курка-гриль

Курка-гриль — зручна, універсальна, доступна та багата на білок, каже Каролін Саверес, дієтологиня. Це курка, яку очищують, обрізають і часто приправляють або маринують сухими заправками, розсолами або ін’єкційними ароматизаторами, каже Соверес. Її часто запікають приблизно 1,5-2 години за помірної температури. Результатом зазвичай є хрустка шкірка, соковите м’ясо та насичений смак без потреби в додаванні великої кількості жиру.

Чи корисна курка-гриль

Курка-гриль може бути поживним і практичним вибором, каже Саманта Кассетті, дієтологиня. Це джерело пісного білка, яке допомагає вам залишатися ситим і задовольняти потреби в білку для підтримки м’язів і загального здоров’я.

Крім того, ви не можете перевершити зручність. Оскільки курка-гриль попередньо приготована, це величезна економія часу. Коли ви їсте курку-гриль (або купуєте щось дорогою додому), це спонукає вас поїсти вдома, а не купувати менш поживний варіант готової їжі, каже Кассетті.

Однак це не ідеально. Більшість курей-гриль, куплених у магазині, приправлені та містять сіль, ароматизатори та добавки, що призводить до високого вмісту натрію, каже Соверес. Деякі варіанти містять такі добавки, як глутамат натрію, цукри та/або фосфати, що може викликати занепокоєння у людей з проблемами нирок та харчовою чутливістю.

Крім того, хрустка шкірка смачна, але, як і вся куряча шкірка, вона містить багато насичених жирів, тому її краще вживати в помірних кількостях, додає Кассетті.

Як зробити курку-гриль частиною здорового харчування

По-перше, Саверес рекомендує вибирати звичайну або злегка приправлену курку-гриль, коли це можливо. Потім видаліть більшу частину шкіри, щоб зменшити кількість насичених жирів і калорій.

Використовуйте курку як білкову основу вашої страви, каже Кассетті. Половину тарілки заповніть різнокольоровими продуктами, чверть — цільним крохмалистим продуктом (наприклад, смаженою картоплею або кіноа) та додайте корисні жири. Вона каже, що курка-гриль, приготована на грилі, особливо добре підходить для додавання до салатів, додавання до зернових тарілок, додавання до овочевих супів, використання в бутербродах або як основа для тако, оскільки її легко подрібнити або нарізати.

Підсумок

Так, курка-гриль зручна та смачна. Вона також багата на поживні речовини, такі як білок і залізо, і може полегшити харчування вдома. Вам не потрібно готувати все з нуля, щоб бути здоровим. Курка-гриль може бути частиною поживного, збалансованого харчування, особливо якщо ви подаєте її з овочами, цільним крохмалем та корисними жирами.