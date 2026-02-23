Чи має кава без кофеїну ефект плацебо: експерти розкривають дивовижну правду

Дівчина з чашкою кави / © Credits

Чи пʼємо ми каву тому, що це є невід’ємною частиною ранкового розпорядку, чи тому, що дійсно залежимо від кофеїну для отримання заряду енергії, який він дає?

Відповідає GoodHousekeeping.

Це може здатися несподіванкою, але дослідження показують, що, ймовірно, ви можете час від часу замінювати свою звичайну чашку на каву без кофеїну, не відчуваючи значного падіння бадьорості. Щоб пояснити, як це можливо та чи варто експериментувати з ефектом плацебо, ми проконсультувалися з експертами щодо споживання кофеїну.

Чи має кава без кофеїну ефект плацебо

Так, виявляється, що виконання тих самих кроків вашої рутини — чи то приготування кави вдома, чи замовлення в кав’ярні — може активувати ефект плацебо. Дослідження показало, що підвищення енергії, яке може виникнути від кави з кофеїном, також може бути пов’язане з ритуалом її вживання, а не лише з вмістом кофеїну, каже Маура Фаулер, магістерка охорони здоров’я, дипломована дієтологиня. Відчуття запаху, смаку та очікувань від вживання кави можуть впливати на пильність та енергію, що свідчить про можливий ефект плацебо, особливо якщо ви постійно вживаєте цей напій.

Інше дослідження показало, що люди, які пили каву, були пильнішими та мали більше зв’язків у ділянці мозку, яка обробляє те, що ви бачите, та ділянці, яка сприяє розв’язанню проблем, ніж люди, які вживали добавки з кофеїном. Це призвело дослідників до думки, що процес приготування та/або купівлі кави вранці може допомогти вам прокинутися, і це може бути підсилено вірою людини в те, що вживання напою додасть їй енергії. Власне, сама звичка пити каву може впливати на те, як реагують тіло та розум.

Також важливо зазначити, що в порції 237 мл безкофеїнової кави міститься від 2 до 15 мг кофеїну, тому люди, які надзвичайно чутливі до нього, можуть відчувати його вплив, навіть якщо п’ють безкофеїновий напій.

Чи може кофеїн впливати на ваше здоров’я

Хоча наш розум не завжди може розрізнити безкофеїнову та звичайну каву, тіло знає. Дослідження аналізувало, як цей напій може впливати на серце. Всі учасники були звичайними споживачами кави, і протягом дослідження за допомогою нічного текстового повідомлення їх випадковим чином розподіляли на групи, які наступного ранку пили каву з кофеїном або без нього.

Виявилося, що люди, яким випадковим чином розподіляли групу з кофеїном, мали більше передчасних скорочень шлуночків (ПСШ), що є аномальними серцевими скороченнями, які походять з нижніх камер серця. Зазвичай вони нешкідливі, але іноді потребують подальшого обстеження або лікування. Це надає досить вагомі докази того, що кава з кофеїном дійсно може спричинити збільшення ранніх скорочень ПВХ, які надходять з нижньої камери серця, навіть якщо це не впливає на проблеми з серцевим ритмом верхньої камери.

Хоча ПСШ загалом не є небезпечними, регулярне вживання кофеїну може спричинити інші проблеми зі здоров’ям, які спонукають відмовитися від нього. Люди можуть перейти на каву без кофеїну, щоб зменшити тривожність або безсоння, полегшити шлунково-кишкові ефекти або через вагітність чи взаємодію з ліками.

З огляду на все це, кава з кофеїном також забезпечує енергію, поживні речовини, як-от вітаміни B2 та B3, калій і магній, і може боротися з запаленням за допомогою антиоксидантів. Нові дослідження також показують, що вживання кави та чаю з кофеїном пов’язане зі зниженням ризику розвитку деменції. Насправді існує низка потенційних переваг для здоров’я від споживання кофеїну, тому не всім потрібно негайно відмовлятися від нього.

Чому люди мають такий різний досвід з кофеїном

Існує кілька факторів, які можуть впливати на те, як ваш організм переробляє кофеїн та наскільки бадьорими ви почуваєтеся після його вживання. По-перше, чи п’єте ви його щодня? Це може вплинути на кількість аденозину в організмі, речовини, яка сприяє розслабленню.

Вважається, що коли хтось регулярно п’є каву, з часом збільшується вироблення аденозинових рецепторів і зростає ймовірність того, що аденозин зрештою знайде спосіб зв’язатися зі збільшеною кількістю рецепторів. Це приводить до зниження ефективності кофеїну, і людина відчуває, що їй потрібно його більше, щоб отримати той самий ефект, який вона могла мати, коли вперше випила каву.

Інші фактори, як-от м’язова маса та генетика, також відіграють певну роль. У клінічному дослідженні було виявлено, що кава з кофеїном не впливала на сон людей, які швидко метаболізували кофеїн (на основі зразків ДНК), а люди з повільним його метаболізмом спали менше вдень., коли пили каву з кофеїном.

Які побічні ефекти можуть виникнути, якщо ви припините вживати кофеїн

Якщо ви звикли випивати кілька чашок кави з кофеїном щодня, різка відмова від нього не є небезпечною, але це може бути неприємно. Ви все ще можете відчувати такі симптоми, як головний біль, поганий настрій чи проблеми з концентрацією уваги.

Дослідження також показують, що близько 8% дорослих мають розлад, пов’язаний із вживанням кофеїну, або те, що більшість людей називають «кофеїновою залежністю». Люди з розладом, пов’язаним із вживанням кофеїну, часто не досягають успіху, коли намагаються скоротити його споживання, і можуть відчувати такі проблеми, як безсоння чи нудота.

Як найкраще перевірити ефект плацебо кофеїну

Якщо ви хочете провести власний експеримент і побачити, чи можете ви замінити каву з кофеїном у своєму ранковому розпорядку, спробуйте почати з нуля. Будьте обережні, роблячи висновки лише на основі минулого досвіду за відсутності навмисного експерименту.

Найкраще вибирати між безкофеїновою та звичайною кавою протягом одного тижня, а не одного дня, щоб запобігти спотворенню результатів через симптоми абстиненції. Щоб створити власний рандомізований експеримент, підкиньте монету 10 разів і запишіть результати. Потім використайте цю схему, щоб скласти 10-тижневий графік, який визначатиме, питимете ви безкофеїнову каву чи з кофеїном щотижня. Звертайте пильну увагу на те, як ви почуваєтеся щодня, і записуйте результати. З часом ви маєте помітити закономірність.

Підсумок

Докази свідчать про те, що хоча кава з кофеїном і без кофеїну по-різному впливає на організм, у більшості випадків ефект плацебо може бути достатньо потужним, щоб ви обійшлися без ранкової чашки кофеїнової кави і не помітили різниці. Якщо ваш організм звик до щоденної дози кофеїну, скорочення його споживання не є небезпечним, але ви можете зіткнутися з деякими неприємними побічними ефектами. Однак також важливо пам’ятати, що кофеїн необов’язково шкідливий для вас і не кожному потрібно виключати його зі свого щоденного розпорядку.