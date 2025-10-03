Чи може солодка вода зволожувати та зменшувати потяг до цукру: експерти прокоментували новий TikTok-тренд

Вода з фруктами / © Credits

Рецепти нового вірусного напою містять такі інгредієнти, як електроліти, фрукти та пребіотики, які можуть сприяти здоровому зволоженню. Його прихильники стверджують, що вірусний напій може допомогти підвищити енергію, підтримати електролітний баланс і навіть зменшити потяг до цукру, пропонуючи альтернативу солодким напоям.

Однак деякі рецепти з водою з високим вмістом цукру містять доданий цукор або калорії, що може бути небажаним для деяких людей.

Експерти кажуть, що простої води зазвичай достатньо для зволоження, але вода з високим вмістом цукру може бути практичним і смачним способом допомогти вам підтримувати водний баланс.

Плюси та мінуси вірусного тренду здорового способу життя досліджував Нealthline.

Якщо ви не п’єте достатньо води протягом дня, новий тренд у соціальних мережах обіцяє зробити зволоження захопливішим і потенційно корисним.

Потенційні переваги води з високим вмістом цукру

Для деяких людей вживання достатньої кількості води протягом дня може бути проблемою з різних причин.

Звичайна вода може бути нудною для багатьох людей, тому додавання барвистих інгредієнтів — це ефективний спосіб зробити гідратацію цікавішою, каже Кезія Джой, дієтологиня-нутриціологиня.

З погляду зміни поведінки якщо це змушує людей пити більше рідини, то це вже перемога, сказала вона. Джой зазначила, що хоча простої води зазвичай для більшості людей достатньо, щоб задовольнити свої потреби в гідратації, привабливість води з високим вмістом цукру полягає в її здатності приносити конкретні переваги.

Люди можуть хотіти більше, ніж просто напій; вони також хочуть специфічні склади, які забезпечують енергію, покращують смак або здоров’я кишечника, додала вона.

Що стосується користі для здоров’я, тут усе залежить від інгредієнтів.

Гелен Тьєу, дієтологиня, сказала, що кокосова вода є популярним доповненням до насиченої води, оскільки вона додає солодкості, смаку та калію.

Це може бути корисним для людей, які займаються спортом протягом тривалого часу чи за спекотної погоди, для поповнення запасів енергії та калію, втрачених через піт, пояснила вона.

Тьєу пояснила, що додавання порошків електролітів до вашої насиченої води може допомогти поповнити частину натрію, калію та магнію, втрачених під час фізичної активності.

Поповнення цих електролітів допомагає підтримувати належний баланс рідини та нервово-м’язову функцію, що забезпечує стійку енергію під час і після фізичних вправ.

Коли ці мінерали відновлюються, регуляція рівня цукру в крові та рівень енергії стабільніші, що може допомогти зменшити потяг до солодкого, який часто виникає через спад енергії або гідратації. Тим часом фрукти додають натурального смаку, можуть бути привабливішими для споживання та забезпечують невелику кількість мікроелементів та антиоксидантів, пояснила Тьєу.

Вона зазначила, що додавання пребіотиків до насиченої води, як-от інулін чи клітковина кореня цикорію, може допомогти здоров’ю кишківника, який своєю чергою покращує травлення і засвоєння поживних речовин, підтримуючи стабільний рівень енергії.

Чи має цукрова вода якісь недоліки

Найбільшим недоліком такої води є те, що деякі інгредієнти можуть додавати непотрібний цукор і калорії.

Кілька скибочок свіжих фруктів додадуть мінімальну кількість. Однак фруктові соки, сиропи та деякі комерційні ароматизатори можуть збільшити кількість цукру та калорій у воді, сказала Тьєу.

Додавання електролітів для декого також не завжди необхідне.

Надмірне споживання деяких електролітів, як-то натрію і калію, може бути ризикованим для певної категорії людей, наприклад, для тих, у кого високий кров’яний тиск чи захворювання нирок, зазначила Тьєу. За її словами, потреби в електролітах часто можна задовольнити за допомогою цільних продуктів у збалансованому раціоні.

Проте багато хто отримує користь від додавання електролітів, наприклад, ті, хто займається будь-яким видом фізичної активності, особливо в спеку, чи то фізичними вправами, чи фізичною працею.

Хоча пребіотичні газовані напої можуть бути корисними для деяких людей, Джой застерігає, що в інших вони можуть викликати здуття живота та гази. Варто зазначити, що попри весь ажіотаж навколо модних оздоровчих напоїв, таких, як пребіотичні газовані, вони можуть по-різному впливати на людей, сказала вона.

Вода з високим вмістом цукру проти звичайної води

Вода з високим вмістом цукру може бути корисною для людей, яким не подобається смак звичайної води або важко пити її достатньо протягом дня.

Звичайна вода забезпечує достатню гідратацію для більшості людей, за винятком тих, хто сильно пітніє від фізичних вправ або інших форм фізичної активності, яким може знадобитися доповнення електролітів.

Деяким людям з певними проблемами зі здоров’ям також може знадобитися більше електролітів, ніж іншим.

Отже, вода з додаванням електролітів аж ніяк не є необхідністю, але вона може бути практичним способом спонукати споживачів до кращих практик гідратації, сказала Джой.

Поради щодо здорової гідратації

Якщо ви думаєте про те, щоб спробувати цей тренд з додаванням електролітів, є способи зробити це здоровим способом.

Намагайтеся використовувати цілі скибочки фруктів замість фруктових соків, сиропів чи порошків як менш оброблений варіант з меншим вмістом цукру, порадила Тьєу.

Вам також варто обмежити соки та сиропи. Якщо ви їх використовуєте, розбавте, використовуючи співвідношення соку або сиропу до води 1:5–10.

Якщо ви використовуєте пребіотичні газовані напої, почніть з меншої кількості пребіотиків, щоб допомогти вашому організму адаптуватися до них та уникнути будь-яких побічних ефектів для травлення, додала вона.

Якщо у вас є супутнє захворювання, наприклад, хвороба нирок або печінки, поговоріть з лікарем, перш ніж додавати до води електроліти. Для декого їх надмірний вміст може призвести до нездорового дисбалансу та ускладнень.

Тим, хто бажає дотримуватися вживання звичайної води, варто відстежувати це. Прагніть до 9–13 склянок на день.

Тримайте біля себе наповнену пляшку з водою скрізь, куди б ви не пішли, щоб вам було легко та зручно поповнювати організм рідиною, порадила Тьєу.

Також пам’ятайте, що вживання занадто великої кількості звичайної води може призвести до електролітного дисбалансу.

Серед інших здорових звичок гідратації:

заміна газованої води звичайно. водою

встановлення будильника на повторі, який нагадуватиме вам пити воду щогодини

вживання води до та після їжі

Незалежно від того, обираєте ви звичайну воду чи додаєте до неї кілька фруктових або газованих напоїв, пам’ятайте, що найважливіше — це вживати її достатньо для гідратації організму.