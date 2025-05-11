Чи можна пити каву натщесерце: правда та міфи / © Credits

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Видання Real Simple надало практичні поради та надало корисну інформацію, щоб дати відповідь на всі питання стосовно кави натщесерце, яке щодня хвилює тисячі людей.

Потенційна користь кави

Поліпшення фокусування . Кофеїн стимулює центральну нервову систему. Він підвищує увагу, допомагає боротися з втомою та навіть покращує когнітивну функцію.

Покращення настрою. Доза 200–250 мг кофеїну (це 1,5–2 чашки кави) може підняти настрій та зменшити відчуття втоми, особливо після поганого сну.

Стимуляція травлення. Кава активує шлункову кислоту, підшлункову секрецію, жовчовиділення та перистальтику товстого кишківника — тому вона може сприяти ранковому випорожненню.

Зниження ризику деяких захворювань. Регулярне вживання кави пов’язане зі зниженням ризику діабету II типу, хвороби Паркінсона, Альцгеймера та навіть деяких видів раку.

Що буде, якщо пити каву натщесерце

Попри переваги, вживання кави на порожній шлунок — не завжди хороша ідея.

Печія та дискомфорт. Кава стимулює вироблення соляної кислоти у шлунку. Якщо у ньому немає їжі, кислотність може викликати подразнення слизової, кислотний рефлюкс або біль у шлунку. Особливо це важливо для людей із гастритом або виразкою.

Стресовий гормон кортизол. Кофеїн підвищує рівень кортизолу — гормону стресу. Якщо він і так підвищений зранку, додаткове стимулювання може спричинити тривожність, прискорене серцебиття, стрибання тиску.

Нервозність і тремтіння. Якщо ви чутливі до кофеїну чи вживаєте його багато та без їжі, може з’явитися тремтіння рук, дратівливість або навіть панічні симптоми.

Гіпоглікемія після підсолоджувачів. Пиття солодкої кави без їжі може спричинити різкий підйом цукру у крові, а згодом — різкий спад і втому.

Що робити

Ідеальний сценарій — легкий перекус перед кавою

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Не пийте каву на порожній шлунок, а додайте перед нею хоча б невеликий перекус. Наприклад:

Тост із арахісовою пастою чи авокадо

Натуральний йогурт із гранолою чи фруктами

Варене яйце

Горіхи

Яблучне пюре чи банан

Це допомагає «погасити» кислоту та підтримати стабільний рівень глюкози у крові.

Якщо їсти не хочеться — оберіть альтернативу

Кава з низькою кислотністю

Безкофеїнова кава

Чай (зелений чи трав’яний)

Кава з додаванням рослинного молока

Коли краще пити каву

Ідеальний час — з 9:30 до 11:30 ранку, коли рівень кортизолу природно знижується після піку зранку. Це знижує ризик стресового ефекту від кави.

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Якщо ви добре почуваєтесь після кави натщесерце — це нормально. Але якщо у вас болить шлунок, з’являється нервозність або проблеми зі сном — змініть ранкову звичку:

Додайте щось поживне до кави.

Чекайте пів години після пробудження.

Оберіть менш кислу каву чи додайте трохи молока.

Уникайте надлишку підсолоджувачів.

Слухайте своє тіло — воно підкаже, що йому підходить найкраще.