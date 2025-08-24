Чи можна їсти морські водорості під час вагітності / © Credits

Видання Health Line зазначає, що більшість видів морських водоростей можна безпечно включати до раціону вагітної. Вони містять:

йод , необхідний для нормального розвитку щитоподібної залози у мами та малюка,

фолієву кислоту , яка відіграє ключову роль у формуванні нервової системи дитини,

кальцій, залізо та магній , які підтримують здоров’я кісток і кровоносної системи,

клітковину, яка покращує травлення та допомагає уникнути закрепів, поширених у вагітних.

Проте важливо пам’ятати, що надлишок йоду може бути шкідливим. Саме тому медики радять обмежити вживання бурих водоростей, зокрема ламінарії (морської капусти). У них надто висока концентрація йоду, а його надлишок може порушити роботу щитоподібної залози.

Скільки можна їсти водоростей

Найбезпечніше — споживати морські водорості у помірній кількості, 1–2 рази на тиждень, невеликими порціями. Вагітним краще віддавати перевагу зеленим та червоним водоростям (наприклад, норі, які використовують для суші), оскільки у них значно нижчий вміст йоду.

Перед тим як регулярно додавати водорості у раціон, обов’язково варто проконсультуватися з лікарем. Особливо це стосується жінок, які вже приймають полівітаміни з йодом або мають проблеми зі щитоподібною залозою.

Які продукти краще уникати під час вагітності

Рекомендується виключити з меню продукти, які можуть становити небезпеку:

сире чи недосмажене м’ясо,

немиті овочі та фрукти,

пророщені зерна у сирому вигляді,

непастеризоване молоко та сири з нього,

сирі яйця чи страви з ними (наприклад, тісто),

рибу з високим вмістом ртуті (тунець, меч-риба, акула),

охолоджені копчені морепродукти.

Такі продукти можуть містити бактерії чи токсини, небезпечні для здоров’я мами та малюка.

Який раціон буде корисним

Під час вагітності особливо важливо мати збалансоване харчування, яке включає:

білки (курятина, індичка, бобові, тофу),

рибу з низьким вмістом ртуті (лосось, сардини, анчоуси, тріска),

овочі та фрукти, багаті на вітаміни та антиоксиданти,

продукти з залізом (червоне м’ясо, шпинат, квасоля),

цільнозернові продукти для енергії та нормальної роботи травної системи.

Не забувай пити достатньо води та прислухатися до порад лікаря, адже кожна вагітність індивідуальна.

Морські водорості можуть бути корисною частиною раціону вагітної жінки, але лише у помірних кількостях та під контролем лікаря. Невеликі порції норі чи інших зелених і червоних водоростей принесуть користь, а от з ламінарією варто бути обережними.