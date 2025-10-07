Чи підходить вам подушка, на якій ви спите: остеопатка пропонує простий тест

© Credits

Матраци, ковдри та подушки — три предмети першої необхідності для спальні, які ми купуємо один раз і сподіваємося, що нам не доведеться купувати знову протягом кількох років. На жаль, як виявляється, нам, можливо, доведеться оновлювати подушки частіше, ніж ми думаємо.

Щоб краще спати, почуватися комфортніше в ліжку та зменшити ризик дискомфорту в шиї та спині, оновлюйте подушку, щойно ваша нинішня починає втрачати підтримку. Навіть найкращі з них служать не довше кількох років.

Як зрозуміти, що подушку час замінити, розповідає Woman&Home.

Вона потрібна для підтримки вашої шиї, так само як матрац допомагає підтримувати ваш хребет. Якщо ця подушка втратила свою підтримку, вона вам мало допоможе, каже остеопатка Надія Алібхай, яка має 20-річний досвід роботи.

Але як зрозуміти, що ваша подушка втратила підтримку, якщо вона все ще зручна?

Надія розробила тест на подушку, щоб допомогти людям зрозуміти, коли потрібно замінити подушку. Цей тест спеціально призначений для тих, хто спить на боці та спині. Коли ви спите на боці, ви хочете заповнити проміжок між вухом і плечем. Коли ви спите на спині, в зоні шиї є невеликий вигин, який потрібно заповнити, розповідає вона.

Тест полягає в тому, щоб перевірити, чи забезпечує подушка вам таку підтримку, коли ви спите на боці та спині.

Ось як провести тест із подушкою:

Візьміть свою подушку, ту, на якій ви спите щоночі.

Складіть її навпіл, переклавши один бік згори, щоб він зустрівся з іншим.

Якщо вона залишається пласкою, настав час для нової подушки. Вона більш-менш втратила свою підтримку, каже Надія.

Якщо вона підстрибує, у вас ще є трохи життя в подушці, пояснює вона.

Для тих, хто спить на боці або спині, подушка, яка залишається пласкою після тесту, абсолютно нічого не зробить, каже остеопатка. Єдині люди, яким може бути корисна пласка подушка, це ті, хто спить на животі.

Сон на животі не дуже добре впливає на поперек і шию. Для тих, хто спить у такій позі, тонка подушка або навіть її відсутність є гарним варіантом, каже Надія.

Наш поперек від природи має м’який вигин. Якщо ви спатимете на животі, це означає, що «прогин» у вигині не відчувається дуже підтримуваним, тому ортопединя радить взяти цю подушку з-під шиї та опустити її під живіт. Це підтримає ваш поперек, каже вона.

Що стосується шиї, якщо хтось спить на животі та скручує шию, він стискає один бік. Часто, коли люди прокидаються зі словами: «У мене болить шия, і я не можу рухатися», це зазвичай трапляється, коли вони спали на животі, каже вона.

Ще поради від остеопатки