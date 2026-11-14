Чи повʼязані енергетичні напої та стимуляційні добавки з підвищеним ризиком зупинки серця у молоді

Дівчина тримається за сердце / © Credits

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Деякі енергетичні напої містять до трьох разів більше кофеїну, ніж заварена кава, а також додаткові стимулятори, такі як гуарана та таурин, які можуть ще більше підвищити артеріальний тиск та частоту серцевих скорочень.

Більшість здорових дорослих можуть безпечно споживати до 400 міліграмів кофеїну щодня, але людям із серцевими захворюваннями, нерегулярним серцебиттям або сімейним анамнезом серцевих захворювань слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж вживати енергетичні напої або стимуляційні продукти.

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Про нові дослідження впливу кофеїну на організм розповідає Нealthline.

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Нові дослідження показують, що енергетичні напої з кофеїном та стимуляційні добавки пов’язані зі значно вищим ризиком серйозних проблем із серцем, включно з зупинкою серця та серцевим нападом у молодих людей.

Результати дослідження є попередніми і не можуть довести, що енергетичні напої викликають проблеми із серцем.

Тим не менш, результати підкреслюють занепокоєння щодо серцево-судинних наслідків цих популярних продуктів, особливо серед дорослих віком до 35 років, які регулярно їх вживають.

Ці продукти рекламуються як засоби для щоденного підбадьорення та продаються поруч із газованою водою та бутильованою водою, тому більшість людей вважають, що вони не несуть реального ризику, сказав у пресрелізі автор дослідження.

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Для багатьох здорових людей, якщо ці продукти вживаються час від часу, ризик, імовірно, невеликий. Однак люди, які регулярно вживають енергетичні напої або інші добавки, що містять стимулятори, можуть швидко перевищити рекомендовану добову норму кофеїну, тому важливо, щоб люди знали, що ці продукти можуть мати ризик шкоди для серцево-судинної системи.

Дослідники з Медичної школи Університету Вірджинії проаналізували 28 345 звітів, поданих до Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами (FDA) між 2017 і 2025 роками.

З них 854 стосувалися енергетичних напоїв з кофеїном або стимуляційних добавок, тоді як решта звітів стосувалися продуктів, що не містять стимуляторів.

Порівняно з продуктами, що не містять стимуляторів, про зупинку серця повідомляли приблизно в 11 разів частіше під час вживання енергетичних напоїв та стимуляційних добавок. Про серцеві напади повідомляли в 4,5 раза частіше, тоді як про шлуночкові аритмії та серцебиття повідомляли приблизно вчетверо частіше.

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Майже 45% повідомлень, пов’язаних із серцем, стосувалися дорослих віком від 18 до 34 років.

Такі результати підтверджують необхідність більш систематичного моніторингу безпеки продуктів, що містять кофеїн та стимулятори. Крім того, медичним працівникам слід пам’ятати про те, щоб запитати своїх молодших пацієнтів, які мають серцебиття, біль у грудях або непритомність, чи вживали вони нещодавно або регулярно ці продукти.

Грегорі М. Маркус, доктор медичних наук, професор медицини в Каліфорнійському університеті, Медичній школі Сан-Франциско, та голова наукової заяви AHA 2026 року про кофеїн та серцево-судинні захворювання, не брав участі в дослідженні, але сказав, що дослідження «викликає занепокоєння, що продукти з дуже високою кількістю кофеїну можуть бути шкідливими для серцево-судинної системи».

Хоча існують біологічні причини, чому цей зв’язок може бути можливим, дослідження не доводить, що продукти з кофеїном викликають ці симптоми, оскільки інші фактори могли вплинути на результати, отримані в цьому аналізі, сказав Маркус у пресрелізі.

«Потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи справді ці стимулятори відповідають за зареєстровані симптоми».

Чен-Хан Чен, доктор медичних наук, сертифікований інтервенційний кардіолог та медичний директор Програми структурного серця в медичному центрі MemorialCare Saddleback у Лагуна-Гіллз, Каліфорнія, сказав, що результати, хоча й викликають занепокоєння, не є дивними. Чен не брав участі в дослідженні.

«Ми знаємо, що енергетичні напої можуть мати значний вплив на серцево-судинну систему, головним чином завдяки своїм стимуляційним властивостям», — сказав він Healthline.

«Кофеїн може підвищувати артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень, тоді як інші інгредієнти, такі як гуарана та таурин, можуть додатково сприяти стимуляції серцево-судинної системи та підвищенню рівня гормонів стресу. Особливе занепокоєння викликає потенціал цих продуктів викликати серйозні ускладнення, включно з порушенням серцевого ритму, особливо у людей із супутніми серцево-судинними захворюваннями».

Чен погодився, що епізодичне вживання енергетичних напоїв навряд чи матиме довгострокові наслідки для здоров’я серця у більшості здорових людей. Однак він сказав, що «часте або надмірне споживання потенційно може підвищують ризик розвитку гіпертензії та серцевих аритмій».

Кофеїн в енергетичних напоях порівняно з кавою

У науковому огляді Американської кардіологічної асоціації (AHA), опублікованому в липні 2026 року, зазначається, що споживання до 400 міліграмів кофеїну на добу загалом вважається безпечним для більшості здорових дорослих. Це приблизно еквівалентно чотирьом-п’яти чашкам (близько 240 мл) завареної кави — залежно від способу її приготування.

Однак деякі енергетичні напої містять утричі більше кофеїну в розрахунку на одиницю об’єму, ніж звичайна заварена кава.

Певні енергетичні напої також можуть містити інші стимулятори, такі як гуарана, єрба мате, теобромін, синефрин та йохімбін.

Ці інгредієнти можуть посилювати вплив кофеїну на серцево-судинну систему.

«Кофеїн стимулює серцево-судинну систему, насамперед шляхом підвищення активності симпатичної нервової системи. Це може призвести до прискорення серцебиття, підвищення артеріального тиску та збільшення навантаження на серце», — пояснює Чен.

«Енергетичні напої можуть містити додаткові стимулятори, наприклад гуарану й таурин, які здатні ще більше підвищувати артеріальний тиск і рівень гормонів стресу. За надмірного споживання ці ефекти стають більш вираженими та можуть порушувати нормальну електричну активність серця, підвищуючи ризик виникнення аритмій. Люди, які вже мають серцево-судинні захворювання, — зокрема гіпертензію або схильність до аритмій, — можуть бути особливо вразливими до такого впливу».

Інші дослідження також підтверджують ці побоювання. В огляді 2025 року зазначається, що вживання енергетичних напоїв у великих обсягах може подовжувати інтервал QTc на електрокардіограмі, підвищувати артеріальний тиск і прискорювати серцевий ритм — до того ж цей ефект є сильнішим, ніж вплив самого лише кофеїну.

«Зростає занепокоєння щодо впливу енергетичних напоїв і добавок, які містять стимулятори, на серцево-судинну систему — особливо серед молодих людей», — каже Чен.

«Проблема полягає в тому, що молодь часто не усвідомлює: такі продукти можуть суттєво впливати на роботу серця та рівень артеріального тиску — особливо якщо їх вживають часто або в поєднанні з іншими продуктами, що містять кофеїн». Людям з ризиком серцевих проблем слід обмежити вживання енергетичних напоїв

Молоді люди становили значну частину звітів FDA, включених до дослідження, що підкреслює потенційні проблеми із серцево-судинними захворюваннями для цієї вікової групи.

Люди з наявними серцевими захворюваннями, історією нерегулярного серцевого ритму або підвищеною чутливістю до кофеїну можуть зіткнутися з додатковими ризиками. Ті, у кого не діагностовані генетичні захворювання серця, також можуть бути вразливими.

Дослідження 2024 року виявило випадки раптової зупинки серця, що траплялися невдовзі після вживання енергетичних напоїв, особливо серед людей із спадковими серцевими захворюваннями.

«Як кардіолог, я особливо стурбований людьми, які можуть мати серцево-судинні захворювання, які ще не були діагностовані», — сказав Чен.

«Надмірне споживання стимуляторів може потенційно викликати такі симптоми, як серцебиття, дискомфорт у грудях та запаморочення. У схильних до цього людей це також може збільшити ризик більш серйозних ускладнень, включаючи порушення серцевого ритму».

Крім того, поєднання енергетичних напоїв з інтенсивними фізичними вправами або алкоголем може призвести до додаткових серцево-судинних ризиків.

Потрібні додаткові дослідження впливу енергетичних напоїв та стимуляторів на серце.

Результати дослідження свідчать про зв’язок між енергетичними напоями, стимулюючими добавками та повідомленнями про серцево-судинні події, але вони є попередніми та не встановлюють причинно-наслідковий зв’язок.

База даних FDA також спиралася на добровільні звіти про побічні ефекти, що означає, що деякі події можуть ніколи не повідомлятися, тоді як інші можуть отримувати непропорційну увагу.

Дослідники також ще не знають, скільки людей споживали ці продукти, не відчуваючи жодних проблем. Без цієї змінної звіти не можуть встановити фактичний ризик.

Інші фактори, включаючи супутні захворювання, ліки та спосіб життя, також можуть впливати на результати. Потрібні більш систематичні дослідження та контрольовані клінічні випробування.

Скільки кофеїну безпечно для здоров’я серця

Для більшості здорових дорослих споживання до 400 міліграмів кофеїну на день зазвичай вважається безпечним.

Однак Чен зазначив, що індивідуальна толерантність до кофеїну може відрізнятися, і людям із супутніми серцево-судинними захворюваннями, зокрема високим кров’яним тиском або порушеннями серцевого ритму, може знадобитися обмежити або взагалі уникнути кофеїну.

«Енергетичні напої можуть значно відрізнятися за вмістом кофеїну та розміром порції», — сказав Чен.

«Залежно від продукту, одна банка може містити від 80 до 300 міліграмів кофеїну». Це означає, що вживання навіть одного-двох енергетичних напоїв може наблизити людину до рекомендованої добової норми або навіть перевищити її — особливо в поєднанні з кавою, чаєм чи іншими продуктами, що містять кофеїн.

Негайно зверніться по екстрену медичну допомогу, якщо відчуєте біль у грудях — особливо якщо він супроводжується задишкою, непритомністю або іншими симптомами, що можуть свідчити про серцевий напад.

Якщо ви маєте захворювання серця, проконсультуйтеся з лікарем щодо допустимої для вас добової кількості кофеїну, щоб з’ясувати, чи потрібно вам скоротіть споживання.

За словами Чена, тривожними ознаками надмірного вживання стимуляторів можуть бути:

прискорене серцебиття;

біль у грудях;

запаморочення.

«Залежно від того, наскільки виражені ці симптоми, може знадобитися медична допомога», — зазначив він.

Утім, більшості людей, ймовірно, необов’язково повністю відмовлятися від кофеїну. Контроль власних звичок допоможе зберегти здоров’я серця. Зокрема, варто:

Стежити за тим, що ви споживаєте: враховуйте кофеїн, що міститься в каві, чаї, енергетичних напоях, передтренувальних комплексах та харчових добавках.

Вивчати склад на етикетках: перевіряйте загальний вміст кофеїну та звертайте увагу на наявність інших стимуляторів, як-от гуарани чи синефрину.

Знати свою міру: рекомендація щодо добової норми в 400 міліграмів стосується більшості здорових дорослих, але не всіх. Чутливість у кожного різна, і в декого неприємні симптоми можуть виникнути навіть за значно менших доз.

Враховувати стан свого здоров’я: якщо у вас є захворювання серця, порушення серцевого ритму або ж серцево-судинні хвороби були діагностовані у вас чи ваших родичів, перед вживанням продуктів зі стимуляторами проконсультуйтеся з лікарем.

«Я раджу людям уважно читати етикетки на продуктах і знати, скільки кофеїну вони споживають протягом дня, — каже Чен. — Особливо наполегливо рекомендую уникати енергетичних напоїв тим, хто вже має серцево-судинні захворювання».

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