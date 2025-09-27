ТСН у соціальних мережах

Здоровий спосіб життя
Чи правда, що час, коли ви снідаєте, може покращити здоров’я та збільшити тривалість життя

Кажуть, що сніданок — найважливіше приймання їжі за день і справа тут не лише у тім, що ми їмо, а й коли ми сідаємо за стіл.

Виявляється, ранній сніданок може стати простою звичкою, яка допоможе зберегти здоров’я, покращити самопочуття і навіть вплинути на тривалість життя, про це розповіло видання Martha Stewart.

Науковці з лікарні Массачусетс Дженерал (США) протягом понад 20 років спостерігали за майже 3 тис. людей віком від 42 до 94 років. Вони проаналізували дані щодо харчування, зокрема час приймання їжі, а також брали біологічні зразки.

Виявилося, що з віком люди зазвичай зсувають час сніданку та вечері на пізніший, а період активного приймання їжі протягом дня скорочується. На перший погляд — нічого страшного. Але вчені помітили тривожну тенденцію, пізні сніданки впливають на підвищений ризик хвороб і навіть передчасної смерті.

Шкода від пізнього сніданку

Люди, які звикли їсти вранці пізніше, частіше страждали від:

  • депресії та втоми,

  • проблем зі сном,

  • складнощів у приготуванні їжі,

  • захворювань ротової порожнини,

  • а також мали загалом вищі ризики хронічних недуг.

Особливо цікаво, що навіть після коригування результатів за віком негативний вплив пізнього сніданку залишався. Це свідчить про те, що річ не у тому, що люди старші, а саме у часі приймання їжі.

Хроноживлення

Цей напрямок науки вивчає, як розклад харчування впливає на наш біоритм і здоров’я.

Ранній сніданок допомагає:

  • стабілізувати рівень цукру у крові,

  • запустити обмін речовин,

  • підтримати здоровий сон і настрій,

  • знизити ризик розвитку серцево-судинних хвороб.

Дослідники наголошують, що час сніданку може стати простим і доступним маркером стану здоров’я у старших людей.

Як правильно снідати

  1. Снідайте у перші години після пробудження — ідеально протягом 1–2 годин.

  2. Обирайте білково-вуглеводний сніданок: яйця, вівсянку, йогурт, горіхи, цільнозерновий хліб.

  3. Уникайте солодкої випічки та кави натщесерце, це дає різкі стрибки цукру.

  4. Намагайтеся снідати в один і той самий час щодня. Це допомагає налаштувати внутрішній годинник.

Хоча дослідження не стверджує на 100%, що ранній сніданок продовжує життя, наука вже дає достатньо доказів, що харчування за розкладом — ключ до здорового старіння. Тож чому б не спробувати просту зміну, яка здатна позитивно вплинути на ваше самопочуття вже сьогодні.

