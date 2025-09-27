- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоровий спосіб життя
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 2 хв
Чи правда, що час, коли ви снідаєте, може покращити здоров’я та збільшити тривалість життя
Кажуть, що сніданок — найважливіше приймання їжі за день і справа тут не лише у тім, що ми їмо, а й коли ми сідаємо за стіл.
Виявляється, ранній сніданок може стати простою звичкою, яка допоможе зберегти здоров’я, покращити самопочуття і навіть вплинути на тривалість життя, про це розповіло видання Martha Stewart.
Науковці з лікарні Массачусетс Дженерал (США) протягом понад 20 років спостерігали за майже 3 тис. людей віком від 42 до 94 років. Вони проаналізували дані щодо харчування, зокрема час приймання їжі, а також брали біологічні зразки.
Виявилося, що з віком люди зазвичай зсувають час сніданку та вечері на пізніший, а період активного приймання їжі протягом дня скорочується. На перший погляд — нічого страшного. Але вчені помітили тривожну тенденцію, пізні сніданки впливають на підвищений ризик хвороб і навіть передчасної смерті.
Шкода від пізнього сніданку
Люди, які звикли їсти вранці пізніше, частіше страждали від:
депресії та втоми,
проблем зі сном,
складнощів у приготуванні їжі,
захворювань ротової порожнини,
а також мали загалом вищі ризики хронічних недуг.
Особливо цікаво, що навіть після коригування результатів за віком негативний вплив пізнього сніданку залишався. Це свідчить про те, що річ не у тому, що люди старші, а саме у часі приймання їжі.
Хроноживлення
Цей напрямок науки вивчає, як розклад харчування впливає на наш біоритм і здоров’я.
Ранній сніданок допомагає:
стабілізувати рівень цукру у крові,
запустити обмін речовин,
підтримати здоровий сон і настрій,
знизити ризик розвитку серцево-судинних хвороб.
Дослідники наголошують, що час сніданку може стати простим і доступним маркером стану здоров’я у старших людей.
Як правильно снідати
Снідайте у перші години після пробудження — ідеально протягом 1–2 годин.
Обирайте білково-вуглеводний сніданок: яйця, вівсянку, йогурт, горіхи, цільнозерновий хліб.
Уникайте солодкої випічки та кави натщесерце, це дає різкі стрибки цукру.
Намагайтеся снідати в один і той самий час щодня. Це допомагає налаштувати внутрішній годинник.
Хоча дослідження не стверджує на 100%, що ранній сніданок продовжує життя, наука вже дає достатньо доказів, що харчування за розкладом — ключ до здорового старіння. Тож чому б не спробувати просту зміну, яка здатна позитивно вплинути на ваше самопочуття вже сьогодні.