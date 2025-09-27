Чи правда, що час, коли ви снідаєте, може покращити здоров’я та збільшити тривалість життя / © Credits

Виявляється, ранній сніданок може стати простою звичкою, яка допоможе зберегти здоров’я, покращити самопочуття і навіть вплинути на тривалість життя, про це розповіло видання Martha Stewart.

Науковці з лікарні Массачусетс Дженерал (США) протягом понад 20 років спостерігали за майже 3 тис. людей віком від 42 до 94 років. Вони проаналізували дані щодо харчування, зокрема час приймання їжі, а також брали біологічні зразки.

Виявилося, що з віком люди зазвичай зсувають час сніданку та вечері на пізніший, а період активного приймання їжі протягом дня скорочується. На перший погляд — нічого страшного. Але вчені помітили тривожну тенденцію, пізні сніданки впливають на підвищений ризик хвороб і навіть передчасної смерті.

Шкода від пізнього сніданку

Люди, які звикли їсти вранці пізніше, частіше страждали від:

депресії та втоми,

проблем зі сном,

складнощів у приготуванні їжі,

захворювань ротової порожнини,

а також мали загалом вищі ризики хронічних недуг.

Особливо цікаво, що навіть після коригування результатів за віком негативний вплив пізнього сніданку залишався. Це свідчить про те, що річ не у тому, що люди старші, а саме у часі приймання їжі.

Хроноживлення

Цей напрямок науки вивчає, як розклад харчування впливає на наш біоритм і здоров’я.

Ранній сніданок допомагає:

стабілізувати рівень цукру у крові,

запустити обмін речовин,

підтримати здоровий сон і настрій,

знизити ризик розвитку серцево-судинних хвороб.

Дослідники наголошують, що час сніданку може стати простим і доступним маркером стану здоров’я у старших людей.

Як правильно снідати

Снідайте у перші години після пробудження — ідеально протягом 1–2 годин. Обирайте білково-вуглеводний сніданок: яйця, вівсянку, йогурт, горіхи, цільнозерновий хліб. Уникайте солодкої випічки та кави натщесерце, це дає різкі стрибки цукру. Намагайтеся снідати в один і той самий час щодня. Це допомагає налаштувати внутрішній годинник.

Хоча дослідження не стверджує на 100%, що ранній сніданок продовжує життя, наука вже дає достатньо доказів, що харчування за розкладом — ключ до здорового старіння. Тож чому б не спробувати просту зміну, яка здатна позитивно вплинути на ваше самопочуття вже сьогодні.