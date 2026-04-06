Чи правда, що солодощі провокують карієс, а яблука очищають і зміцнюють зуби

Чи справді карієс провокують солодощі, чи варто користуватися ополіскувачем для ротової порожнини та чи можуть яблука замінити зубну щітку, пояснила лікарка-гігієністка клініки FrankoLab Струтинська Лариса.

Міф №1: солодощі провокують карієс

Карієс виникає, коли руйнуються тверді тканини зуба — емаль і дентин. Починається цей процес із утворення бактеріального нальоту на поверхні зуба. В нальоті є певна кількість бактерій Streptococcus mutans, які живляться цукром із вуглеводів і крохмалем, що залишаються в роті, наприклад, після кави з тістечком.

У процесі перетравлення цукру або крохмалю мікроорганізми виділяють кислоти, зокрема молочну кислоту. Вона вимиває із зубної емалі кальцій та фосфор, поступово роблячи її пористою і м’якою. Цей процес називається демінералізацією. З часом у пошкодженій емалі утворюються каріозні порожнини, тобто «дірки», через які інфекція потрапляє в дентин — основу зуба.

Чим довше залишки їжі перебувають у роті, тим більше кислоти виробляють бактерії і тим сильніше руйнується емаль. Найбільшими зубними ворогами є карамель, нуга, льодяники, сухофрукти, снеки, оскільки вони застрягають у міжзубних проміжках і фісурах (заглибленнях на жувальній поверхні), забезпечуючи бактеріям живлення кілька годин поспіль.

Міф №2: ополіскувач для ротової порожнини — це маркетинг

Ополіскувач — додатковий засіб гігієни ротової порожнини. Він не заміняє чищення зубів щіткою правильної жорсткості вранці та ввечері, використання зубної нитки, щорічну професійну гігієну. Цей засіб освіжає подих, вимиває крихітні частинки їжі з важкодоступних місць, зменшує кількість бактерій на язику та щоках.

Під дією кислот, зокрема молочної, наші зуби постійно втрачають трохи мінералів (демінералізація). Фтор у складі ополіскувача сприяє ремінералізації, тобто допомагає повернути втрачені мінерали назад, відновлюючи і зміцнюючи емаль.

Антисептики зменшують кількість мікроорганізмів, що формують зубний наліт. Однак користуватися антисептичними ополіскувачами необхідно обережно, щоб не порушити мікрофлору.

Гліцерин відповідає за зволоження, щоб слизова не пересихала. Екстракти трав заспокоюють ясна.

Наліт — це щільна плівка, прибрати яку можна лише за допомогою механічного впливу, тобто ретельного чищення зубною щіткою та ниткою між зубними проміжками. Тому спершу ретельне чищення, а потім — ополіскувач для посилення гігієни.

Міф №3: яблука і морква очищають і зміцнюють зуби

Тверда їжа, зокрема яблука та морква, по-перше, створюють корисне механічне навантаження на ясна: покращується мікроциркуляція крові, завдяки чому тканини отримують більше кисню і поживних речовин.

По-друге, вони запускають вироблення слини, яка виконує кілька важливих функції:

очищає поверхню зубів, змиваючи залишки їжі;

завдяки лужному середовищу, слина нейтралізує молочну кислоту, яка поступово розчиняє емаль;

сприяє ремінералізації зубів, оскільки насичена іонами кальцію, фосфору та фтору. Кислота «вимиває» ці мінерали з зуба, натомість слина намагається повернути їх назад у структуру емалі.

Однак у яблуках є цукор і фруктова кислота. Кислота поступово руйнує емаль, а цукор стає поживою для бактерій Streptococcus mutans, які виробляють молочну кислоту. Оскільки яблуко, як і морква, не зчищає бактеріальний наліт, мікроби залишаються на зубі і повільно його руйнують.

Щоб зуби були здоровими і міцними, раджу чистити їх вранці та ввечері зубною щіткою правильної жорсткості, користуватися зубною ниткою, ополіскувачем, не зловживати льодяниками чи снеками і щороку обов’язково робити професійну чистку. Під час професійної гігієни стоматолог не лише усуває наліт, зубні камені, а й виявляє карієс, що дозволяє своєчасно розпочати лікування та зберегти ваші зуби.