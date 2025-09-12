Чи правда, що вітамін D може уповільнити біологічне старіння / © Credits

Реклама

Багато хто з нас шукає «чарівну пігулку», яка допоможе мати молодший вигляд і почуватися енергійніше. Креми, добавки, новітні процедури — все це обіцяє зупинити час. Та сучасна наука дедалі частіше звертає увагу на прості й доступні рішення. Нещодавнє дослідження Гарвардської медичної школи показало, що звичайний вітамін D може стати одним із ключових факторів у боротьбі з біологічним старінням. Йдеться не лише про зовнішність, а й про здоров’я клітин, адже цей вітамін здатен захищати наші хромосоми від ушкоджень та сповільнювати процеси, які призводять до вікових захворювань.

Важливість теломерів

Теломери — це «захисні ковпачки» на кінчиках хромосом, які оберігають ДНК від ушкоджень і злиття з іншими хромосомами. З віком теломери поступово скорочуються. Цей процес пов’язаний зі збільшенням ризику розвитку хронічних захворювань, включно з онкологічними, серцево-судинними та аутоімунними.

Короткі теломери — це один з маркерів біологічного старіння, вони показують не стільки календарний вік, скільки «стан» клітин і їхню здатність до відновлення.

Реклама

Роль вітаміну D у сповільненні старіння

Регулярне вживання вітаміну D3 (2000 МО на день) протягом 4 років уповільнює скорочення теломерів у клітинах крові та«повертає» організму еквівалент майже трьох років біологічного віку. Цільова підтримка організму цим вітаміном може бути перспективною стратегією боротьби з біологічним старінням.

Переваги вітаміну D

зменшення запальних процесів в організмі;

зниження ризику розвитку деяких хронічних захворювань, включно з раком та аутоімунними хворобами;

підтримка імунної системи та кісток.

Таким чином, вітамін D не лише впливає на зовнішній вигляд і самопочуття, а й підтримує клітини на молекулярному рівні та уповільнює процеси старіння.

Практичні поради

Підтримуйте оптимальний рівень вітаміну D. Для дорослих зазвичай рекомендують 1500–2000 МО на день, але перед початком приймання необхідно зробити аналіз крові та проконсультуватися з лікарем. Поєднуйте з харчуванням. Вітамін D міститься у жирній рибі, яйцях і збагачених продуктах, наприклад, молоці чи злаках. Не забувайте про сонце. Організм синтезує вітамін D під впливом ультрафіолетових променів, але захищайте шкіру від опіків. Регулярні обстеження. Контроль рівня кальцію та функції нирок допоможе уникнути передозування.

Вітамін D — це не просто «вітамін сонця». Він допомагає зберігати довжину теломерів, підтримує клітини та може уповільнити біологічне старіння. Коли ви додаєте у своє життя регулярне приймання цього нутрієнта разом зі здоровим харчуванням і помірною фізичною активністю, ви робите інвестицію не лише у красу, а й у довголіття та здоров’я.