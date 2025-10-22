Чи справді куряча грудинка корисніша за стегна / © Credits

Якщо грудинка давно отримала статус «найкориснішої частини курки», то соковиті стегна теж мають свої козирі. Вони ароматні, м’які та, що цікаво, містять не менше цінних мікроелементів. Тож хто перемагає у цій гастрономічній дуелі — пісна грудинка чи насичене смаком стегно. Видання Real Simple розповіло, чим вони відрізняються, що про це кажуть фахівці та яка частина підійде саме вам.

Грудинка

Куряча грудинка — це біле м’ясо, майже без жиру, з максимальною кількістю білка. У 100 г вареної грудинки міститься близько 131 ккал і 25,6 г білка — це справжній чемпіон серед м’ясних продуктів. Вона підходить тим, хто хоче мінімізувати калорії, наростити м’язи чи просто полегшити своє меню. Грудинка містить фосфор, калій і зовсім мало холестерину.

Проте є й мінус, через низький вміст жиру вона легко пересушується. Без маринаду чи соусу м’ясо може здатися «прісним».

Порада: маринуйте грудинку в йогурті, лимонному соку чи оливковій олії, так вона залишиться соковитою, навіть якщо запікати її без шкіри.

Стегна

Курячі стегна — це «темне» м’ясо з насиченішим смаком. У 100 г міститься 164 ккал і 21 г білка, а ще — удвічі більше жиру, ніж у грудинці. Але не поспішай лякатися. Саме цей жир надає м’ясу соковитість і ніжну текстуру, яку важко пересушити. Крім того, стегна містять більше заліза та цинку, а це важливо для енергії, кровотворення та імунітету. Якщо ж зняти шкіру, кількість жиру суттєво знижується та страва стає цілком «фітнесовою».

Порада: вибирай стегна без шкіри, готуйте їх у духовці чи на грилі та отримаєте чудовий баланс користі та смаку.

Хто виграє: грудинка чи стегна

Усе залежить від ваших цілей:

Хочете більше білка та менше калорій — обирайте грудку.

Любите насичений смак і соковитість — тоді ваші фаворити — стегна.

Шукаєте баланс — поєднуйте обидва варіанти.

Якщо хочете мінімум жиру — обирайте грудинку. Якщо прагнете більшого смаку та додаткових мінералів — стегна. Найкраще — чергувати обидва види, щоб отримати всі переваги.

І грудинка, і стегна — корисні та поживні, просто різні за характеристиками. Не обов’язково вибирати щось одне, балансуйте, слухайте свій організм і насолоджуйся смаком, бо справжнє здорове харчування не про заборони, а про розумний вибір.