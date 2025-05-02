Чи справді "уколи краси" можуть призвести до сліпоти: пояснює офтальмолог

Ін'єкції краси / © Credits

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Чому ін’єкційні препарати (ботулотоксини, гіалуронова кислота, філери, біоревіталізанти тощо), потрапляють не туди, куди мали б, та чому можують призвести до незворотної втрати зору, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Однією з найнебезпечніших зон для ін’єкції є міжбрів’я. Чому?

По-перше, буквально під шкірою тут залягають дві крихітні, але надзвичайно важливі артерії — надбрівна та надочноямкова. Вони напряму пов’язані з очною артерією, яка живить структури ока, включно з сітківкою та зоровим нервом.

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По-друге, між шкірою та м’язами майже немає амортизуючої тканини — жирової та сполучної, як у щоках чи підборідді.

Одне необережне введення — і препарат потрапляє не в тканину, як мав би, а в кровоносну судину або м’язовий шар, де судин ще більше. Шприцом спеціаліст створює надлишковий тиск, внаслідок чого речовина рухається не за нормальним током крові, а назад (ретроградно) у бік більших судин, таких як очна артерія. Живлення сітківки та зорового нерва миттєво порушується, призводячи до:

некрозу тканин лоба;

утворення трофічних виразок чи рубців;

незворотної сліпоти (не завжди).

Також препарат може рухатися у бік дорсальної носової артерії чи надочноямкової. Очна артерія — найпопулярніший «маршрут», бо вона має численні гілки, які кровопостачають очну ямку, тобто орбіту ока, верхні та нижні повіки, шкіру чола, носа, щік.

Порушитися зір може й після введення рідини в носогубну зморшку. Це відбувається, якщо спеціаліст пошкоджує кутову артерію, або вводить речовину у просвіт судини. Кутова артерія, яка проходить поруч із носом та внутрішнім куточком ока, сполучена з дорсальною носовою, а та своє чергою — з очною. Очна артерія живить сітківку, зоровий нерв, м’язи ока, судини орбіти. Якщо препарат її закупорює, перекриваючи кровоток, клітини сітківки можуть загинути за 90 хвилин.

Неправильне введення ін’єкційних препаратів не завжди призводить до сліпоти, оскільки багато залежить від об’єму препарату, який вводився, та анатомічних особливостей пацієнта. У деяких людей судини розташовані інакше, сполучення між ними менші або мають меншу пропускну здатність, очна артерія має резервне живлення.

Але покладатися на везіння не можна, бо бажання позбутися зморшок може завершитися порушенням зору або сліпотою. Тому спеціаліст, який виконує ін’єкцію, повинен добре знати анатомію м’язів обличчя і мати медичну освіту.

У більшості випадків ускладнення виникають одразу — повна або часткова втрата зору, затуманений зір, сильний біль в оці чи навколо нього, набряк повік, побіління або посиніння шкіри. Але інколи симптоми виникають поступово — за кілька годин після процедури або впродовж дня. Ігнорувати їх не можна, бо навіть незначне погіршення бачення не є нормою і може призвести до втрати зору, якщо вчасно не звернутися до лікаря.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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