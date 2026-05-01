Чи справді жувальна гумка захищає від карієсу і коли її використовувати

Чи справді жувальна гумка захищає від карієсу

Чому утворюється карієс, яку жувальну гумку жувати, як довго і коли, якщо ви дійсно хочете подбати про здоров’я зубів, стоматологиня-терапевтка Маркова Діана Владиславівна.

У ротовій порожнині постійно присутні бактерії, зокрема Streptococcus mutans — головні збудники карієсу. Вони розщеплюють цукри з їжі, утворюючи переважно молочну кислоту, яка знижує рівень pH. Коли кислотність падає нижче 5,5 pH, з кристалів емалі виводиться кальцій та фосфор. Цей процес називається демінералізацією.

Будь-яка жуйка стимулює вироблення слини, що корисно. Слина змиває залишки їжі, нейтралізує кислоту, вироблену бактеріями, і повертає кислотно-лужний баланс до норми. Ремінералізує емаль, вбудовуючи втрачені мінерали в емаль, бо містить у своєму складі кальцій та фосфати. Стримує ріст Streptococcus mutans завдяки захисним ферментам і білкам.

З іншого боку має значення, яку гумку ви жуєте. Наприклад, солодку, тоді цукор з неї стає поживою для бактерій. Він запускає той самий процес, що й цукор із тістечка чи шоколадки. Цукор моментально розчиняється у слині, затікаючи вже в рідкому стані у важкодоступні місця. Бактерії отримують «паливо» і відразу виробляють молочну кислоту. 3–5 хвилин, поки жуйка солодка, достатньо, щоб запустити процес демінералізації.

Натомість жувальні гумки з ксилітом справді захищають зуби. Ксиліт — натуральний замінник цукру, який зазвичай отримують із березової деревини або кукурудзяних качанів. Streptococcus mutans не можуть його «перетравити» для отримання енергії і розмноження, як глюкозу чи фруктозу, хоча й намагаються. Це завершується тим, що зрештою вони гинуть.

Також ксиліт заважає бактеріям прикріпитися до поверхні зубів. Накопичуючись, бактеріальний наліт виконує роль губки для нових бактерій, а згодом трансформується в зубний камінь. Останній стає причиною запалення ясен (гінгівіт) і руйнування тканин, що утримують зуб у фіксованому положенні (пародонтит).

Найкорисніше жувати жуйку без цукру одразу після їжі, оскільки бактерії активно виробляють молочну кислоту і кислотність у роті найвища. 10-15 хвилин активного жування цілком вистачить, щоб посилити вироблення слини, освіжити дихання й не перевантажити скронево-нижньощелепний суглоб.

Якщо причиною неприємного запаху є глибокий карієс чи зубний камінь, ефект свіжого подиху буде короткотривалим. Чому?

Глибокий карієс — це порожнина, заповнена частково зруйнованим дентином і залишками їжі, які розкладаються. У замкненому просторі всередині зуба бактерії постійно виділяють сполуки сірки, що мають різкий, насичений запах гниття (путрефакція).

Зубний камінь має пористу структуру, де «засідають» анаеробні бактерії, які розмножуються навіть за відсутності їжі і виділяють гази. Неприємний запах є результатом розщеплення клітин крові в яснах і частинок епітелію.

Жувальна гумка без цукру справді зменшує ризик карієсу, але цілковито від нього не захищає. Навіть якщо по кілька разів на день жувати ту, що містить у складі ксиліт, зуби потрібно чистити вранці та ввечері, користуватися міжзубними йоржиками, раз на пів року обов’язково робити професійну гігієну. Їжа застряє у зубних проміжках, бактеріальний наліт накопичується і ущільнюється на поверхні зубів, утворюючи середовище, де бактерії активно розмножуються і виробляють кислоти. Саме наліт, який жодна жуйка не здатна зчистити, стає «стартовою» причиною багатьох проблем із зубами.

Діана Маркова

