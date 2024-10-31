Цікаві факти: чому ми плачемо від цибулі та як цьому запобігти

Кулінарія — це насолода, але є кілька моментів, які можуть викликати сльози на кухні: опіки від гарячої пательні чи випадкові порізи ножем. Проте є одна річ, яка змушує нас плакати майже без жодних фізичних ушкоджень — це нарізання цибулі.

Цибуля — важливий інгредієнт багатьох рецептів, її можна маринувати, карамелізувати, смажити та навіть фарширувати. На додачу до свого універсального смаку та аромату, цибуля — надзвичайно корисна: вона сприяє здоров'ю серця та покращує стан кишківника. Однак, попри всі переваги, цибуля викликає в нас сльози щоразу, коли ми беремося за ніж. Видання EatingWell дало відповіді на питання, чому так відбувається та розповіло, як не плакати під час роботи з цибулею.

Чому цибуля змушує нас плакати

Основна причина, чому цибуля викликає сльози, полягає в її хімічному складі. Рослини, зокрема цибуля, поглинають сірку з ґрунту та зберігають її у вигляді сірковмісних сполук. Під час нарізання цибулі порушується цілісність її клітин і ці сполуки вступають у реакцію з ферментами, які перетворюють їх на леткі молекули сірки. Вони підійматися у повітря та потрапляють до наших очей та носа, дратуючи слізні канали.

Цибуля виділяє особливий сльозогінний агент — продукт розпаду сірчаних сполук, який викликає сльозотечу. Коли цей агент потрапляє в очі, він реагує з вологою на поверхні очей, утворюючи невелику кількість сірчаної кислоти, що й викликає подразнення.

Як зменшити сльози під час нарізання

Використовуйте гострий ніж

Одним з найпростіших способів зменшити сльозогінний ефект — нарізання цибулі гострим ножем. Такий ніж розрізає клітини чіткіше, не видавлюючи з них надлишкову кількість подразників. Гострий ніж не повністю усуне проблему, але значно зменшить кількість сіркових молекул, що потрапляють у повітря.

Цибуля має бути охолодженою

Щоб зменшити випаровування летких молекул, перед нарізанням бажано охолодити цибулю в холодильнику протягом години. Охолодження уповільнює хімічні реакції, що виділяють подразники та зменшують їхню кількість. Однак варто пам’ятати, що цибулю не слід зберігати в холодильнику довго, адже вона може втратити свій аромат і стати водянистою.

Вентилятор

Ще один спосіб зменшити дію подразників — працювати біля вентилятора. Встановіть вентилятор так, щоб він здував летючі речовини від вас. Це допоможе уникнути потрапляння подразника на очі та ніс і мінімізує сльозотечу.

Захистіть очі

Найбільш ефективний спосіб уникнути сліз — це фізичний захист очей. Носіть захисні окуляри під час нарізання цибулі: вони блокують подразник і не дозволяють йому контактувати з вашими очима. Якщо ви носите звичайні окуляри, вони також частково допоможуть захистити очі від летких молекул. Це виглядає дещо кумедно, але має спрацювати.

Отже, якщо ви поціновувач цибулі, не обов’язково плакати щоразу під час її нарізання. Існує чимало ефективних способів, які допоможуть зменшити неприємний ефект від сльозогінних сполук. Ці прості поради допоможуть насолоджуватися процесом приготування.

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