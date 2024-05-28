Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня споживати оливкову олію

Користь оливкової олії для здоров'я полягає у її компонентах, особливо олеїновій кислоті, що має надзвичайно корисні властивості.
Оливкова олія надзвичайно корисна для нашого здоров’я. Вона знижує ризик деменції, запобігає зниженню когнітивних функцій або ранній смерті. Олія, виготовлена з дуже зелених оливок, які ще не повністю дозріли, є найкращою, оскільки в них міститься більша концентрація корисних компонентів.
У своєму відео Healthy To Me озвучили цікавий матеріал щодо користі щоденного споживання оливкової олії.
- У вас зменшиться кількість зморшок. Оливкова олія багата на антиоксиданти та вітаміни, корисні для шкіри елементи з антивіковими властивостями;
- Захистить ваше серце. У давнину оливкову олію шанували за її корисні властивості для серця. Вона може зменшити ризик серцево-судинних захворювань;
- Зменшиться кількість прищів. Протизапальні властивості оливкової олії можуть допомогти заспокоїти запалення шкіри пов’язане з акне;
- Ви довше не будете відчувати голод. Корисні жири в оливковій олії допоможуть вам довше відчувати ситість після їжі.
- Живить волосся. У стародавньому Єгипті оливкову олію використовували для глибокого зволоження волосся. Це особливо ефективно для сухого або кучерявого волосся.
- Запобігає ризику розвитку раку. Недавнє дослідження показало, що регулярне споживання оливкової олії може знизити ризик раку грудей та інших видів раку на 38%.
Чим яскравіший смак в оливкової олії, тим вона більш корисна для здоров’я, оскільки її корисні сполуки також впливають на смак.
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Оливкова олія має дуже високий вміст мононенасичених жирів і містить невелику кількість вітамінів Е і К. Вони багата антиоксидантами, а деякі з них дуже корисні для здоров’я. Останні дослідження показують, що оливкова олія може знижувати артеріальний тиск і запалення, покращувати стан кровоносних судин і запобігати небажаному згортанню крові. Проте, зверніть увагу, що олія має високу калорійність і може сприяти збільшенню ваги, якщо споживати її у великих кількостях. Деякі люди також можуть мати алергію на оливки та оливкову олію, тому перед вживанням краще здати аналізи та проконсультуватись з лікарем.
Нещодавно ми писали про те, "Що буде з організмом, якщо кожного дня їсти мед"
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