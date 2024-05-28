Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня споживати оливкову олію

Користь оливкової олії для здоров'я полягає у її компонентах, особливо олеїновій кислоті, що має надзвичайно корисні властивості.

Оливкова олія надзвичайно корисна для нашого здоров’я. Вона знижує ризик деменції, запобігає зниженню когнітивних функцій або ранній смерті. Олія, виготовлена з дуже зелених оливок, які ще не повністю дозріли, є найкращою, оскільки в них міститься більша концентрація корисних компонентів.

У своєму відео Healthy To Me озвучили цікавий матеріал щодо користі щоденного споживання оливкової олії.

У вас зменшиться кількість зморшок. Оливкова олія багата на антиоксиданти та вітаміни, корисні для шкіри елементи з антивіковими властивостями;

Захистить ваше серце. У давнину оливкову олію шанували за її корисні властивості для серця. Вона може зменшити ризик серцево-судинних захворювань;

Зменшиться кількість прищів. Протизапальні властивості оливкової олії можуть допомогти заспокоїти запалення шкіри пов’язане з акне;

Ви довше не будете відчувати голод. Корисні жири в оливковій олії допоможуть вам довше відчувати ситість після їжі.

Живить волосся. У стародавньому Єгипті оливкову олію використовували для глибокого зволоження волосся. Це особливо ефективно для сухого або кучерявого волосся.

Запобігає ризику розвитку раку. Недавнє дослідження показало, що регулярне споживання оливкової олії може знизити ризик раку грудей та інших видів раку на 38%.

Чим яскравіший смак в оливкової олії, тим вона більш корисна для здоров’я, оскільки її корисні сполуки також впливають на смак.

Оливкова олія має дуже високий вміст мононенасичених жирів і містить невелику кількість вітамінів Е і К. Вони багата антиоксидантами, а деякі з них дуже корисні для здоров’я. Останні дослідження показують, що оливкова олія може знижувати артеріальний тиск і запалення, покращувати стан кровоносних судин і запобігати небажаному згортанню крові. Проте, зверніть увагу, що олія має високу калорійність і може сприяти збільшенню ваги, якщо споживати її у великих кількостях. Деякі люди також можуть мати алергію на оливки та оливкову олію, тому перед вживанням краще здати аналізи та проконсультуватись з лікарем.

Нещодавно ми писали про те, "Що буде з організмом, якщо кожного дня їсти мед"

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